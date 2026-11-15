Світоліна встановила рекорд сезону WTA за ключовим показником

Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила найкращий результат сезону WTA за кількістю перемог над представницями топ-10 світового рейтингу.

Звитяга у півфіналі Підсумкового турніру над чешкою Ліндою Носковою стала для Світоліної 11-ю у 2026 році. На одну менше має перша ракетка світу Єлена Рибакіна з Казахстану.

Всі перемоги Світоліної над представницями топ-10 у 2026 році

Australian Open, 1/8 фіналу: Мірра Андрєєва (8, -) – 6:2, 6:4

Australian Open, чвертьфінал: Коко Гофф (3, США) – 6:1, 6:2

Дубай, WTA 1000, півфінал: Коко Гофф (4, США) – 6:4, 6:7(13), 6:4

Індіан-Веллс, WTA 1000, чвертьфінал: Іга Швьонтек (2, Польща) – 6:2, 4:6, 6:4

Рим, WTA 1000, чвертьфінал: Єлена Рибакіна (2, Казахстан) – 2:6, 6:4, 6:4

Рим, WTA 1000, півфінал: Іга Швьонтек (3, Польща) – 6:4, 2:6, 6:2

Рим, WTA 1000, фінал: Коко Гофф (4, США) – 6:4, 6:7(3), 6:2

Торонто, WTA 1000, 1/8 фіналу: Аманда Анісімова (10, США) – 6:2, 6:4

WTA Finals, груповий етап: Кароліна Мухова (7, Чехія) – 3:6, 6:2, 6:2

WTA Finals, груповий етап: Аріна Сабалєнка (2, -) – 6:3, 3:6, 6:1

WTA Finals, півфінал: Лінда Носкова (8, Чехія) – 6:2, 6:1

Зазначимо, що Світоліна повторила свій особистий рекорд за кількістю перемог над представницями топ-10 від 2017 року. Еліна у сезоні-2026 також має 7 перемог над гравчинями з топ-5, поділяючи першу сходинку з Рибакіною.

15 листопада в фіналі Підсумкового турніру проти Мірри Андрєєвої українка може покращити ці досягнення.

Нагадаємо, що Світоліна втретє в кар'єрі зіграє у вирішальному матчі WTA Finals. У 2017 році їй вдалося здобути престижний трофей.