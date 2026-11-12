Світоліна здобула вольову перемогу на Підсумковому турнірі та зберегла шанси на вихід у півфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна (6) перемогла у другому турі групи 2 Підсумкового турніру представницю Чехії Кароліну Мухову (7) і зберегла шанси на вихід до півфіналу.

Матч тривав 2 години 2 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.

Перша партія поєдинку була схожа на тенісні піддавки. В обох спортсменок спостерігалися проблеми і з першою, і з другою подачами, а в розіграшах обидві припускалися великої кількості невимушених помилок.

Хоча в статистиці за партію значиться 17 "анфорсів" у Мухової проти 12 у Світоліної, візуально все виглядало протилежним чином. Підсумком стали цілком закономірні за грою 3:6.

Причини такого рівня тенісу стали очевидними у перерві між сетами. Еліна викликала лікаря через неприємні відчуття у правому боку, а Кароліна, кривлячись від болю, сама перетейпувала собі кисть лівой руки.

Попри негаразди зі здоров'ям обох гравчинь, на початку другої партії теніс став цікавішим, адже поменшало простих помилок. У випадку Мухової це тривало недовго. За рахунку 2:2, 40:15 чешка зробила чотири поспіль подарунки Світоліній і українка вперше за матч повела з брейком.

Це додало одеситці наснаги, і вона нарешті почала виявляти на корті емоції. Якраз цього Еліні й не вистачало. У другому сеті вона більше не дозволила суперниці взяти жодного гейму – 6:2.

А у вирішальній партії ми побачили ту Світоліну, до якої звикли за чимало років. Українка чіплялася за кожне очко, майже не помилялася й за можливості переходила в атаки. Мухова не змогла у свою чергу підвищити рівень тенісу, і шансів на перемогу вже не мала. 6:2 – Еліна залишається в боротьбі за півфінал.

За матч Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 3 брейки.

WTA Finals

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2-й тур групового етапу, 11 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (-) 3:6, 6:2, 6:2

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка виграла чотири рази.

Маючи одну перемогу в двох стартових турах, Світоліній необхідно здолати в третьому матчі 13 листопада "нейтральну" Аріну Сабалєнку (2) і розраховувати на те, що двох успіхів вистачить для посідання одного з двох перших місць у групі, які дають путівки до плейоф.

Сабалєнці та ще одній "нейтралці" Міррі Андрєєвій (3) ще належить зіграти між собою матч другого туру. Обидві тенісистки на старті змагань здобули перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Підсумкового турніру Світоліна без шансів програла Андрєєвій.

Інша українка, Марта Костюк (10), не здобула жодної перемоги у двох стартових матчах і вже втратила шанси на вихід із групи.