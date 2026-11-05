Це було легке рішення, – Світоліна пояснила заміну свого тренера на Стаховського під час WTA Finals

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна розповіла, чому на Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі з нею працює відомий екстенісист Сергій Стаховський замість її постійного тренеру Ендрю Беттлза.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"У Енді Беттлза вагітна дружина. Ще на Ролан Гаррос він казав мені, що є ймовірність того, що вона народжуватиме наприкінці сезону. Через це була ймовірність, що він не зможе бути тут зі мною. Власне, так воно і вийшло, оскільки саме цього тижня вона має народити. Тому я ще влітку думала про те, кого можна було б долучити. Одразу виникла думка про Сергія, тому що я дуже давно його знаю, ми багато тренуємося разом, коли я в Україні, і він і так мені допомагає", – пояснила Світоліна.

Одеситка також зазначила, що важливим чинником стало залучення Стаховського до роботи зі збірною України в Кубку Біллі Джин Кінг.

" Для мене це було дуже легке рішення, і добре, що ми мали можливість попрацювати на Кубку Біллі Джин Кінг . Він побачив, як грають різні дівчата, і загалом долучився до тенісу. Тому це було легке рішення для мене, і я рада, що він погодився мені допомогти цього тижня".

Стаховський у вересні демобілізувався в запас із лав спецпідрозділу СБУ "Альфа" після чотирьох років військової служби.

Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі відбудеться з 8 по 15 листопада в американському Індіан-Веллсі. Еліна Світоліна виступить на ньому вперше з 2019 року і вже дізналася суперниць на груповому етапі.