Росіянка Андрєєва стала першою фіналісткою Підсумкового турніру

19-річна "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (3) вийшла в фінал дебютного для себе Підсумкового турніру, обігравши у півфіналі американку Джессіку Пегулу (5).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

На початку обох партій Пегула вела з брейком, однак жодного разу перевагу не втримала.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

Півфінал, 14 листопада

Мірра Андрєєва (-) – Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Андрєєва здобула четверту перемогу в чотирьох матчах WTA Finals і незалежно від результату фіналу завершить сезон на найвищій для себе другій позиції світового рейтингу.

У фіналі 15 листопада "нейтралка" зустрінеться з переможницею протистояння між українкою Еліною Світоліною (6) і чешкою Ліндою Носковою (8), яке відбудеться одразу після звітного матчу.

З анонсом поєдинку за участю нашої тенісистки можна ознайомитися на сайті Чемпіон.