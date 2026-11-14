Світоліна обіграла Сабалєнку і вийшла у півфінал Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6) перемогла "нейтральну" Аріну Сабалєнку (2) у вирішальному матчі групового етапу Підсумкового турніру і вийшла у півфінал змагань.

Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:1.

Світоліна перед стартом поєдинку виграла жеребкування і вибрала першою подавати. Розрахунок українки не спрацював, Сабалєнка одразу зробила брейк, однак попереду була недовго. Еліна швидко вирівняла становище, користуючись низьким відсотком влучань першої подачі "нейтралки" (37% за сет).

За рахунку 3:3 наша тенісистка відіграла подвійний брейк-пойнт суперниці й одразу сама зробила брейк. Подати на партію було справою техніки – 6:3.

Другий сет вийшов трохи дивним. Ніби гра не розвернулася на 180 градусів і продовжувала бути конкурентною, але Сабалєнка повела 5:1, і хоч Світоліна відіграла один брейк, зачепитися за партію не вдалося – 3:6.

Початок вирішального сету дуже нагадував старт матчу. Еліна одразу віддала свою подачу, а далі розпочався бенефіс одеситки. Українка більше не віддала суперниці жодного гейму, подарувавши їй так званого "прихованого бублика". Сабалєнка традиційно для себе влаштовувала на корті театр однієї акторки, однак змінити перебіг подій це їй не допомогло. 6:1 – через 7 років Світоліна повертається у півфінал WTA Finals.

За матч Еліна 6 разів подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

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3-й тур групового етапу, 13 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 3:6, 6:1

Тенісистки зустрічалися ввосьме, українка виграла другий поєдинок. Цікаво, що Еліна цього сезону здобула 38 перемог у 39 матчах, в яких брала перший сет.

З двома звитягами у трьох матчах Світоліна посіла другу позицію у Групі 2 Підсумкового турніру і вийшла до півфіналу, де 14 листопада протистоятиме чешці Лінді Носковій (8), яка стала першою у квартеті 1.

Еліна вчетверте виступає на WTA Finals. У 2018 році одеситка здобула титул, а у 2019-му дійшла до фіналу.

Сабалєнка у трьох матчах двічі програла й завершила боротьбу на турнірі, посівши третю позицію в групі й пропустивши в рейтингу WTA на другу позицію іншу "нейтралку", Мірру Андрєєву. Зазначимо, що Аріна вшосте поспіль взяла участь у Підсумковому турнірі, але чемпіонкою не була жодного разу.

Нагадаємо, що у другому півфіналі змагань зустрінуться Андрєєва (3) та американка Джессіка Пегула (5).