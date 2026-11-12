Андрєєва розгромила Сабалєнку, спростивши завдання Світоліній на третій тур Підсумкового турніру
"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (3) влаштувала розгром Аріні Сабалєнці (2) в матчі другого туру групи 2 Підсумкового турніру.
Підсумком години гри став рахунок 6:4, 6:0.
Зазначимо, що у першій партії Сабалєнка вела – 4:1, після чого не зуміла до кінця зустрічі взяти жодного гейму.
Мірра Андрєєва (-) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:0
Тенісистки зустрічалися всьоме, Андрєєва здобула третю перемогу.
Такий результат конкуренток по групі Еліни Світоліної робить розклади на третій тур максимально простими. Зараз у Андрєєвої дві перемоги й вона забронювала за собою першу позицію.
За другий прохідний до півфіналу рядок в очному протистоянні 13 листопада посперечаються Світоліна та Сабалєнка, які мають по одному успіху.
Чешка Кароліна Мухова з двома поразками вже втратила всі шанси на прохід далі.
Нагадаємо, що Світоліна розпочала Підсумковий турнір із програшу Андрєєвій, а у другому турі з камбеком обіграла Мухову.