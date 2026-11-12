Андрєєва розгромила Сабалєнку, спростивши завдання Світоліній на третій тур Підсумкового турніру

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (3) влаштувала розгром Аріні Сабалєнці (2) в матчі другого туру групи 2 Підсумкового турніру.

Підсумком години гри став рахунок 6:4, 6:0.

Зазначимо, що у першій партії Сабалєнка вела – 4:1, після чого не зуміла до кінця зустрічі взяти жодного гейму.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

2 тур групового етапу, 12 листопада

Мірра Андрєєва (-) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:0

Тенісистки зустрічалися всьоме, Андрєєва здобула третю перемогу.

Такий результат конкуренток по групі Еліни Світоліної робить розклади на третій тур максимально простими. Зараз у Андрєєвої дві перемоги й вона забронювала за собою першу позицію.

За другий прохідний до півфіналу рядок в очному протистоянні 13 листопада посперечаються Світоліна та Сабалєнка, які мають по одному успіху.

Чешка Кароліна Мухова з двома поразками вже втратила всі шанси на прохід далі.

Нагадаємо, що Світоліна розпочала Підсумковий турнір із програшу Андрєєвій, а у другому турі з камбеком обіграла Мухову.