Костюк зазнала третьої поразки і залишила Підсумковий турнір

Українська тенісистка Марта Костюк (10) програла поєдинок третього туру Групи 1 Підсумкового турніру проти американки Коко Гофф (4) і з трьома поразками залишила змагання.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 5:7.

Гофф була необхідна перемога в цьому матчі й після стартового обміну брейками американка почала якісно працювати на власній подачі. Оскільки з цим компонентом у Костюк давні проблеми, які на Підсумковому турнірі загострилися, Коко повела у першій партії 5:2.

Тут Марта взяла медичний таймаут через уже хронічну травму зап'ястя правої руки. Тейпування допомогло, українка скоротила розрив до мінімуму й мала два гейм-пойнти на власній подачі, однак не зуміла їх реалізувати – 4:6.

У другій партії все змінилося. Гофф почала припускатися великої кількості невимушених помилок, особливо з проблемного форхенду, і Костюк повела 4:0 та 5:1. Тепер уже американка скористалася допомогою лікаря, їй масажували поперек. На власній подачі Коко відіграла три сет-пойнти й усе ж зуміла скоротити рахунок до 5:2.

Раптом її квола гра перетворилася на класний теніс. Гофф почала атакувати і справа, і зліва, влучаючи майже всі м'ячі. З цим українка нічого зробити не змогла й програла ще 5 геймів поспіль – 5:7.

За матч Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 9 помилок на подачі та 6 брейків.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

3 тур групового етапу, 12 листопада

Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США) 4:6, 5:7

Тенісистки зустрічалися всьоме, українка має дві перемоги.

Костюк не отримала рейтингових очок за дебютний турнір, однак заробила за участь 220 тисяч доларів і завершить сезон на найвищому для себе десятому місці світового рейтингу. Кінцівка сезону для тенісистки вийшла невдалою: 7 поспіль поразок.

Гофф після трьох тіурів має дві перемоги, однак цього може виявитися замало для виходу до півфіналу. Американці потрібно, щоб чешка Лінда Носкова, яка вже гарантувала собі путівку до плейоф, обіграла у другому матчі дня іншу представницю США, Джессіку Пегулу.

В іншому випадку, три тенісистки матимуть по дві перемоги й за відсотком виграних сетів далі пройдуть Пегула та Носкова.

Нагадаємо, що у першому турі Підсумкового турніру Костюк поступилася Носковій, а в другому програла Пегулі.