Світоліна розгромила Носкову і втретє в кар'єрі вийшла в фінал Підсумкового турніру

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна (6) втретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру після півфінальної перемоги над чешкою Ліндою Носковою (8).

Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Вже за традицією цьогорічного турніру Світоліна програла свою стартову подачу, однак тут же Носкова відповіла тим самим, зробивши одразу 3 подвійних помилки в геймі (11 за матч).

Починаючи з рахунку 2:2, намітилася перевага українки, яка з часом ставала все вагомішою. У першій партії чешка ще боролася, хоч і не взяла більше жодного гейму – 6:2.

А у другому сеті Світоліна робила на корті все, що хотіла. Яскравим атакувальним тенісом наша тенісистка деморалізувала свою суперницю й єдиним успіхом Носкової став програш не під нуль, хоча для цього були передумови. 6:1 – повний розгром, і Еліна крокує до фіналу.

За матч Еліна 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 11 помилок на подачі та 1 брейк.

WTA Finals

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10 000 000

Півфінал, 14 листопада

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 6:2, 6:1

Тенісистки зустрічалися вп'яте, українка здобула другу перемогу. У вирішальному матчі змагань 15 листопада Світоліна зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (3), якій поступилася на груповій стадії WTA Finals.

У поточному сезоні Еліна здобула 39-ту перемогу в 40 поєдинках, у яких брала перший сет.

Одеситка вчетверте бере участь у Підсумковому турнірі. У 2018 році Світоліна здобула титул, а у 2019-му стала фіналісткою.

Українка стала четвертою тенісисткою в історії WTA Finals, яка вийшла в фінал після досягнення 32 років, а також сьомою гравчинею, що виграла всі три свої перші півфінали.

Еліна має найбільше перемог над представницями топ-10 у поточному сезону – 11, випередивши Єлену Рибакіну (10). Це повторення особистого рекорду Світоліної, датованого 2017 роком.

Носкова вперше завершує сезон у топ-10 рейтингу WTA, піднімаючись на 7 позицію.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою (7) та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою (2).