Парадокс Світоліної, хто зможе зупинити Сабалєнку: прев'ю Вімблдону 2025

Не минуло й місяця від закінчення попереднього турніру Grand Slam, Ролан Гаррос, як на вболівальників тенісу очікує ще більш вишукане видовище. На трав’яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету відбудеться Вімблдонський тенісний турнір.

Саме в цьому передмісті Лондона у 1877 році був проведений перший в історії чемпіонат з тенісу, в якому взяли участь 22 гравці. Від свого першого розіграшу до нинішнього, 138-го за ліком, змагання проводяться на трав’яних кортах та жодного разу не змінювали локацію проведення.

Всі інші мейджори спочатку теж проходили на траві, проте з часом стали гратися на інших покриттях. Вімблдон шанує свої традиції аж до дрібниць.

Мова не тільки про спеціальний білий дрескод, який давно увійшов до приказок та анекдотів. Висота трави на кортах має складати рівно 8 міліметрів, турнір розпочинається суворо за 6 тижнів до першого понеділка серпня.

Андре Агассі на Вімблдоні Getty images

Та що там висота трави! Головні ласощі Вімблдону – полуниця з вершками – мають подаватися на спеціальних прозорих тарілочках, і в кожній порції повинно бути винятково 10 ягідок!

Дати, очки, призові, деталі змагань

Поточного року турнір пройде з 30 червня до 13 липня. Жіночий фінальний матч буде зіграно у суботу, 12 липня.

В основній сітці у жінок та чоловіків традиційно виступлять по 128 спортсменів. Щоб виграти Ролан Гаррос, як і будь-який інший турнір Grand Slam, гравцю потрібно перемогти в семи поспіль поєдинках. Тріумфатор отримає 2000 рейтингових очок.

Призовий фонд у 2025-му під тиском провідних тенісистів світу збільшився на 7% порівняно з минулим роком. Переможці Вімблдону в одиночних розрядах отримають по 3 мільйони фунтів стерлінгів – одразу на 11,1% більше, ніж торік.

З 2007 року жінки та чоловіки отримують однакові призові. Кампанія за рівноправ’я у тенісі, очолювана легендарною американкою Біллі Джин Кінг, дала свої плоди. А ось розподіл рейтингових очок у чоловіків та жінок трохи відрізняється.

На відміну від, наприклад, Ролан Гаррос, підвищення призових торкнулося абсолютно всіх розрядів, а не тільки одиночних. Так, переможці у парних змаганнях на дует отримають 680 тисяч фунтів стерлінгів, а в міксті – 135 тисяч.

Розподіл очок та призових у жінок

Перше коло: 10 очок / £66,000.

Друге коло: 70 очок / £99,000.

Третє коло: 130 очок / £152,000.

Четверте коло: 240 очок / £240,000.

Чвертьфінал: 430 очок / £400,000.

Півфінал: 780 очок / £775,000.

Фінал: 1300 очок / £1,520,000.

Перемога: 2000 очок / £3,000,000.

Єдиним відступом від давніх традицій Вімблдону стане відсутність лінійних суддів на кортах. Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, і автоматична система визначення аутів "Hawk-eye" активно впроваджується у сучасному тенісі.

Варто зазначити, що крок у цьому напрямку на Вімблдоні робився задовго до нинішніх багатокамерних комп’ютерних систем. У вже доволі далекі 90-ті роки минулого століття автоматично фіксувалися аути, але тільки у квадратах подачі й виключно по довжині.

Тай-брейк у вирішальному сеті на всіх турнірах Grand Slam грається до десяти очок. 2010 рік з матчем Ізнер – Маю, який розтягнувся на три дні, тривав більше одинадцяти годин, причому п’ятий сет завершився з рахунком 70:68 на користь американця, відійшов у минуле.

Огляд шансів спортсменок традиційно розпочинаємо з українок.

Наші

Цього року в основній сітці Вімблдону виступлять лише четверо українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. За рейтингом проходила в основу Ангеліна Калініна, однак вона вимушена була відмовитися від участі у змаганні.

Олександра Олійникова, яка на Вімблдоні 2025 вперше у кар’єрі зіграла на мейджорі, припинила боротьбу у чвертьфіналі кваліфікації. Дар’я Снігур вибула на наступній стадії попередніх змагань.

Олександра Олійникова дебютує на Вімблдоні Instagram

Загадка Еліни Світоліної

Перша ракетка України ударно провела два місяці ґрунтового сезону. Світоліна розпочала з вдалого виступу за збірну України, а одразу після цього виграла перший турнір WTA за два роки. Далі були успішні виступи на "тисячниках" у Мадриді та Римі, і, нарешті, чвертьфінал Ролан Гаррос.

Зрозуміло, що після таких навантажень Еліні був потрібен відпочинок, і тому з трьох тижнів підготовчих трав’яних турнірів до Вімблдону ми побачили її у справі тільки на останньому.

На змаганні серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі Світоліна обіграла непросту бельгійку Мертенс, а потім фактично віддала виграний матч бразилійці Хаддад Маї.

Втім, робити далекоглядні висновки з цього виступу навряд чи варто. Досвідчена українка традиційно останніми роками перед Вімблдоном проводить по одному трав’яному турніру, причому особливих успіхів на них ніколи не досягала.

Взагалі, маємо парадокс імені Світоліної. Еліна ніколи не любила грати на траві. Першим покриттям у списку її вподобань іде хард, на другому місці знаходиться ґрунт. Трава впевнено посідає останню, третю позицію. Однак саме на Вімблдон приходяться найуспішніші виступи тенісистки.

Еліна Світоліна Getty images

Світоліна двічі, у 2019 та 2023 роках, виходила у півфінал британського мейджору. І обидва рази програвала майбутнім переможницям, відповідно, Симоні Халеп та Маркеті Вондроушовій. На інших трьох турнірах Grand Slam у Еліни сумарно один півфінал.

Минулого сезону Світоліна перед Вімблдоном взагалі зіграла один матч на траві. Поступилася у тому-таки Бад-Гомбурзі ветеранці Каролін Возняцкі. А потім дійшла до вімблдонського чвертьфіналу.

Поглянемо на результати жеребкування для нашої першої ракетки.

Стартуватиме Еліна зустріччю проти угорки Анни Бондар. Місяць тому ці тенісистки вже грали між собою в другому колі Ролан Гаррос. Матч вийшов складним, хоч і двосетовим. На Вімблдоні Світоліній має бути простіше, адже з травою Бондар зовсім не дружить, на відміну від ґрунту.

Далі доведеться грати або проти діючої представниці країни-агресорки, або проти тамтешньої спортсменки, яка заховалася під прапором Франції. Іншими словами, з переможницею пари Саснович – Грачова. Цілком робочий варіант для другого кола.

У третьому дуже вірогідною є зустріч проти старої знайомої Мертенс. Тенісистки зіграли одна з одною вже вісім матчів, п’ять перемог має українка. Є підстави сподіватися на шосту.

А ось якщо Еліні вдасться пройти бельгійку, у четвертому раунді їй доведеться протистояти головній фаворитці турніру Аріні Сабалєнці. Перша ракетка світу на будь-якому покритті цього року претендує на титули, і зупинити її вкрай складно. Цей матч повинен буде показати, чи здатна Світоліна зайти у другий тиждень Вімблдону.

Ще більша загадка Марти Костюк

Завжди важко прогнозувати виступи нашої другої ракетки. Аж занадто синусоїдальними вони бувають.

Костюк класно виглядала на ґрунтових турнірах у Мадриді та Римі. Могла пройти значно далі чвертьфіналу та четвертого кола відповідно, якби на шляху обидва рази не трапилася Сабалєнка. Та й навіть проти білоруски шанси за грою були далеко не примарними.

А потім на Ролан Гаррос – холодний душ у вигляді розгрому від чешки Бейлек з кінця другої сотні рейтингу. І вже на траві дві поспіль поразки від Емми Наварро з топ-10 при жахливому рівні гри у трьох з половиною сетах із чотирьох.

У першому колі Вімблдону Марті дісталася прохідна суперниця – словенська кваліфаєрка Ер’явець. У другому на неї чекатиме потужна американка Коллінз, а далі Іга Швьонтек.

Полька, попри абсолютно невдалий, за її власними мірками, сезон, раптом на тижні перед Вімблдоном ледь не виграла перший у кар’єрі турнір на траві, все у тому ж Бад-Гомбурзі. Є великі сумніви, що Костюк зараз під силу пройти далі за третій раунд. Саме ця стадія стала каменем спотикання для Марти минулого року.

Х-фактор Ястремської

Даяна на траві здивувала у хорошому сенсі. Першу половину сезону вона точно не може занести собі до активу. Виділити можна лише фінал турніру в Лінці ще у лютому.

Однак після шикарного святкування свого 25-річчя у Монако, яке довелося трохи посунути через виступ Ястремської на Ролан Гаррос, тенісистка ніби отримала заряд енергії. Фінал у Ноттінгемі (раніше на траві Даяна не досягала навіть півфіналів) та чвертьфінал в Істборні приємно здивували українських уболівальників.

Даяна Ястремська Arata Yamaoka

Так, це турніри рівня WTA 250, проте Ястремська дійсно продемонструвала цікаву гру та не особливо притаманні собі вміння терпіти у довгих розіграшах та стабільно якісно підходити до м’ячів.

Трава є взагалі дуже підступним покриттям. М’яч при контакті з нею набуває додаткового прискорення, і якщо тенісистка має проблеми з правильним підходом до м’ячів на менш швидких кортах, на траві справи йтимуть зовсім кепсько. У цьому плані, повторимося, Даяна приємно здивувала.

Все було б непогано, якби не жеребкування Вімблдону. Вже у стартовому матчі Ястремській випало зіграти проти другої ракетки світу, чемпіонки нещодавнього Ролан Гаррос, американки Коко Гофф, якій українка тричі програвала на ґрунті.

Правда, за останні три тижні після свого паризького тріумфу Гофф виходила на корт лише одного разу. Без шансів програла у Берліні китаянці Ван Сіньюй. На траві 21-річна Коко раніше не мала серйозних успіхів якраз через проблеми з підходом до м’яча: на швидкому покритті вона не встигає допрацьовувати ногами.

Через це деякі експерти, зокрема, видатний екстенісист Енді Роддік, прогнозують сенсацію в матчі Гофф – Ястремська. Ми були б не проти такого розвитку подій, однак від розгляду подальшої сітки все ж утримаємося. Головний матч для Даяни на Вімблдоні відбудеться саме у першому колі.

Досвід для Стародубцевої

Стародубцева за останній місяць стала королевою удачі. На Ролан Гаррос після поразки у фіналі кваліфікації вона витягнула щасливий білет "лакі-лузера", завдяки якому дійшла аж до третього кола основної сітки. У Ноттінгемі їй так само пощастило, правда, далі першого раунду основи дістатися не вдалося.

Юлія грає змагання на траві усього другий сезон, і відчувається, що добре пристосуватися до нюансів швидкого покриття їй не вдається. Очікувати великих звершень на Вімблдоні від неї поки не варто.

Юлія Стародубцева Getty images

У стартовому матчі Стародубцева зустрінеться з володаркою вайлд-кард, британкою Франческою Джонс. Ніби непоганий варіант – почати турнір проти людини з другої сотні рейтингу, однак варто розуміти, що Джонс є місцевою тенісисткою, і на траві грає з дитинства.

Якщо ж її вдасться здолати, наступною суперницею буде або 19-річна австралійка Мая Джойнт, яка тільки-но виграла титул в Істборні та вперше в кар’єрі увійшла до топ-50, або потужна росіянка Самсонова. Остання на "пятисотнику" в Берліні тиждень тому дійшла до півфіналу. У матчах з такими суперницями Юлії варто набиратися досвіду в грі на траві.

Головні фаворитки

Спрогнозувати переможницю Вімблдону 2025 дуже непросто. Два останні роки чемпіонками ставали чешки Вондроушова та Крейчикова, яких за всієї поваги не можна було віднести до трав'яних спеціалісток. Так само й фіналісток, відповідно, Жабер та Паоліні.

Спробуємо проаналізувати.

Аріна Сабалєнка

Перша ракетка світу за останні пару років стала значно стабільнішою. Відійшли у минуле часи з 10-20 подвійними помилками за матч. Найбільша потужність у WTA-турі дозволяє представниці країни-агресорки просто перебивати опоненток. На траві груба сила часто приносить результат.

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Однак серйозних здобутків у Сабалєнки на цьому покритті поки немає. Правда, минулорічний Вімблдон вона пропустила через травму. А поточного сезону після фіналу Ролан Гаррос виступила лише в Берліні, де без шансів поступилася у півфіналі Маркеті Вондроушовій.

Тим не менш, Сабалєнка в будь-якому випадку вважатиметься головною претенденткою на титул. Те саме було й на Australian Open та Ролан Гаррос, проте обидва фінали там білоруска програла.

Чи є кому зупинити її на підступній вімблдонській траві?

Точно є. Вже у третьому колі перша ракетка світу матиме хороший шанс знову зустрітися з Вондроушовою. Переможець дуелі може у наступному колі вийти на Еліну Світоліну. Сподіваємось, хтось із них зможе не пустити Сабалєнку до чвертьфіналу.

Єлена Рибакіна

Виглядає нелогічним, що другою в списку претенденток на титул йде казахстанська москвичка, яка навіть не входить до топ-10 світового рейтингу. Однак дивуватися нема чому. Хоч Рибакіна цього сезону не виблискує (один титул у Страсбурзі на ґрунті), вона є переможницею Вімблдону 2022, і стиль її гри цілком підходить для трав’яного покриття.

Єлена Рибакіна Instagram

Побудова гри від потужної подачі з намаганням завершувати розіграші за мінімальну кількість ударів завжди працює на британському мейджорі. Не на користь Рибакіної говорить те, що на двох трав’яних турнірах вона не заходила далі чвертьфіналу. Правда, у Берліні не реалізувала чотири матч-пойнти проти Сабалєнки.

На Вімблдоні Рибакіна не зустрінеться з першою ракеткою світу до фіналу, адже потрапила у нижню половину сітки, до Гофф. У четвертому колі можна очікувати цікавого протистояння казахстанки зі Швьонтек. Його переможець у чвертьфіналі матиме шанс зустрітися з молодою американкою. Якщо та до нього дістанеться, звісно, адже ми сподіватимемося на Ястремську.

Пегула, Швьонтек, Вондроушова

Другий ешелон фавориток Вімблдону складають не дуже "трав’яні" тенісистки.

Джессіка Пегула з притаманною собі стабільністю за сприятливих умов може досягати результатів на будь-якому покритті. Цього тижня у Бад-Гомбурзі вона виборола титул, ставши поки єдиною в сезоні тенісисткою, яка перемагала на турнірах на всіх трьох покриттях. Якщо в 31-річної американки залишилися сили, вона може здивувати.

Жереб виявився сприятливим для Пегули. Вона потрапила у половину сітку до Гофф та Рибакіної. До чвертьфіналу її особливо нема кому зупинити. Хіба тільки ветеранка Татьяна Марія у другому колі спроможеться на сенсацію.

Іга Швьонтек навіть у свої найкращі роки лідерства у світовому рейтингу не здобувала титулів на траві. Зараз полька знаходиться на спаді, у турнірах не перемагала більше року, тому нібито повинна мати мінімум шансів. Однак у Бад-Гомбурзі Швьонтек несподівано дійшла до фіналу, а її подача стала являти серйозну небезпеку.

Матч четвертого кола з Рибакіною має показати поточний рівень амбіцій Іги.

Маркета Вондроушова оговталася від своєї чергової травми, через яку впала у другу сотню рейтингу. Й одразу здобула титул у Берліні, обігравши на шляху до нього Кіз, Шнайдер, Жабер та Сабалєнку. Після такого виступу було б дивно не записати чемпіонку Вімблдону 2023 хоча б у тіньові фаворитки.

Маркета Вондроушова Instagram

Якщо раптом знову не підведе здоров’я, все одно Вондроушовій буде вкрай важко розраховувати на вихід у другий тиждень мейджору. У посів вона не потрапила, тому стартує проти 32 сіяної американки Кесслер, яка тиждень тому виграла трав’яний фінал у Даяни Ястремської в Ноттінгемі.

В разі успіху наступною суперницею чешки стане місцева улюблениця Емма Радукану, а у третьому колі вже чекатиме Сабалєнка. Здобути тут три перемоги поспіль є завданням із зірочкою, однак зовсім скидати з рахунків цей варіант не варто.

На кого ще звернути увагу

Чинна чемпіонка Вімблдону Барбора Крейчикова відновилася від травми спини, через яку пропустила більше чотирьох місяців на старті сезону. Проте з чвертьфіналу в Істборні їй довелося зніматися вже через біль у стегні. Тому від неї успіхів очікувати не варто, не кажучи вже про захист титулу.

А ось за минулорічною фіналісткою Жасмін Паоліні варто поспостерігати. Важко уявити другий поспіль її вдалий виступ на траві, адже стиль італійки не підходить під це покриття. Однак Паоліні останнім часом вміє дивувати. Тим більше, непрохідних суперниць до стадії чвертьфіналу в неї на шляху не буде.

37-річна Татьяна Марія здивувала багатьох два тижні тому, коли виграла турнір WTA 500 у Лондоні, обігравши на шляху до фіналу Рибакіну та Кіз. Німкеня є чи не єдиною тенісисткою у WTA-турі, здатною грати у вінтажному стилі serve&volley, тобто, з виходами до сітки одразу після подачі.

Татьяна Марія Instagram

На старті Марії належить зіграти з американкою Волинець, а у другому колі чекатиме Пегула. Цікаво, чи зможе Татьяна нав’язати їй боротьбу та заспівати лебедину пісню епосі, що давно пішла у минуле.

Нарешті, свій останній Вімблдон проведе дворазова чемпіонка турніру Петра Квітова. Навряд чи вона впорається з десятим номером посіву Еммою Наварро, та віддати шану видатній спортсменці необхідно. Цьогорічний US Open стане останнім турніром у кар’єрі чешки.

Думка букмекерів

Головною фавориткою Вімблдону вважається перша ракетка світу Аріна Сабалєнка. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 3.5. На другій позиції знаходиться Єлена Рибакіна – 6.00. Далі йдуть Коко Гофф – 7.00 та Іга Швьонтек – 8.00.

Шанси Еліни Світоліної на титул розцінюються найвище з українок. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 40.00, і це одинадцяте місце серед усіх тенісисток. Хто ризикне поставити на Марту Костюк, в разі здобуття нею титулу отримає збільшення свої ставки у 151 раз. Третьою серед наших тенісисток, як не дивно, іде Юлія Стародубцева (351.00), і лише четвертою – Даяна Ястремська (401.00).

Де дивитися Вімблдон?

В Україні Вімблдон 2025, як і попередніми роками, транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.