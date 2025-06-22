Вондроушова стала чемпіонкою турніру WTA 500 у Берліні

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (164) стала переможницею турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні. У фінальному матчі вона обіграла китаянку Ван Сіньюй (49).

Зустріч тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(10), 4:6, 6:2.

Відзначимо, що у першому сеті Вондроушова поступалася Ван 3:5, а на тай-брейку програвала 2:6. Загалом за партію чешка відіграла 5 сет-пойнтів.

За поєдинок Вондроушова 6 разів подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал, 22 червня

Маркета Вондроушова (Чехія) – Ван Сіньюй (Китай) 7:6(10), 4:6, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Вондроушова здобула свій третій титул WTA у кар'єрі, причому другий на траві. У 2023-му Маркета стала чемпіонкою на Вімблдоні.

Нагадаємо, що напередодні Вондроушова вибила з боротьби у Берліні першу ракетку світу, білоруску Аріну Сабалєнку.