Світоліна вийшла у друге коло турніру WTA у Бад-Гомбурзі

Еліна Світоліна (14) вийшла у друге коло турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. На старті основної сітки змагань вона обіграла бельгійку Елізе Мертенс (24).

Зустріч тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Світоліна проводила перший матч у сезоні на траві, натомість Мертенс тиждень тому стала переможницею турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі.

До рахунку 3:3 у першому сеті дівчата впевнено тримали свої подачі, а надалі розпочався фестиваль брейків. Наступні чотири гейми забирали тенісистки на прийомі. Складніше тут було Світоліній, адже, ведучи 5:4, Мертенс подавала на першу партію й мала подвійний сет-пойнт.

Однак українка знову проявила дива бойового духу і зрівняла рахунок, після чого гра Мертенс просто розвалилася й у двох наступних геймах вона не змогла виграти жодного розіграшу – 7:5.

У другому сеті Еліна зробила єдиний брейк саме тоді, коли він найбільше був потрібен – за рахунку 5:4 на власну користь, здобувши таким чином перемогу в матчі.

За поєдинок Світоліна 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, 5 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Bad Homburg Open – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 22 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися восьмий раз, п'ять перемог має українка. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з сильнішою в матчі між китаянкою Ван Сіньюй (49) та бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю (21).

Нагадаємо, що трохи раніше Марта Костюк (26) поступилася на старті турніру в Бад-Гомбурзі Еммі Наварро (9, США).