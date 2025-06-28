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Пегула стала чемпіонкою турніру в Бад-Гомбурзі та встановила досягнення у WTA-турі

Станіслав Матусевич — 28 червня 2025, 16:55
Пегула стала чемпіонкою турніру в Бад-Гомбурзі та встановила досягнення у WTA-турі
Джессіка Пегула
Getty images

Американка Джессіка Пегула (3) стала переможницею турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У вирішальному матчі змагань вона обіграла польку Ігу Швьонтек (8).

Зустріч тривала 1 годину 46 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Пегула мала відчутну перевагу, жодного разу не дозволивши Швьонтек оформити брейк. Сама ж Джессіка взяла по одній подачі суперниці в кожному з сетів, і цього вистачило для перемоги.

За поєдинок Пегула 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 9 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та не змогла зробити жодного брейку.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал, 28 червня

Джессіка Пегула (США)  Іга Швьонтек (Польща) 6:4, 7:5

Суперниці провели між собою 11 поєдинок, американка виграла 5 з них.

Пегула стала першою тенісисткою в поточному сезоні, яка виграла титули на всіх трьох покриттях. У березні вона стала переможницею на хардовому турнірі в Остіні, а у квітні тріумфувала на грунті в Чарльстоні.

Швьонтек залишається без титулів з часів Ролан Гаррос 2024. Також їй не вдалося виграти перший у кар'єрі турнір на траві.

Нагадаємо, що у змаганнях у Бад-Гомбурзі брала участь перша ракетка України Еліна Світоліна (14). Вона поступилася у другому колі представниці Бразилії Беатріс Хаддад Маї (21).

Еліна Світоліна Іга Швьонтек Джессіка Пегула WTA 500

Джессіка Пегула

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