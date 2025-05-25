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Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гаррос в статусі "лакі-лузера"

Станіслав Матусевич — 25 травня 2025, 13:53
Стародубцева потрапила до основної сітки Ролан Гаррос в статусі лакі-лузера
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (86) потрапила до основної сітки Ролан Гаррос як "лакі-лузер". Українка замінила румунку Сорану Кирстю (164), що знялася зі змагань.

У першому колі основи Стародубцева зустрінеться з німкенею Тамарою Корпач (148), яка подолала кваліфікаційний бар'єр.

Сама Юлія у фіналі кваліфікації поступилася чеській тенісистці Сарі Бейлек (193). Бейлек у першому колі основної сітки зіграє проти Марти Костюк (26), відповідно, Стародубцева в статусі "лакі-лузера" отримала теоретично простішу суперницю, ніж чешка.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна впевнено стартувала на Ролан Гаррос 2025, розгромивши представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (76).

25 травня на корти Парижа мають вийти українки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Анастасія Соболєва.

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