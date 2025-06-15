37-річна німкеня здобула титул на турнірі WTA 500 у Лондоні

Німецька тенісистка Татьяна Марія (86) стала переможницею трав'яного турніру серії WTA 500 у британському Лондоні. У вирішальному матчі вона створила чергову несподіванку, перемігши восьму сіяну американку Аманду Анісімову (15).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

За матч Марія 7 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та зробила 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

The HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал, 15 червня

Татьяна Марія (Німеччина) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 6:4

Суперниці провели другу очну зустріч, обидві виграла німкеня. На шляху до фіналу Марія, крім інших, також обіграла казахстанку Єлену Рибакіну (11) та американку Медісон Кіз (8). Розпочинала ж боротьбу на турнірі Татьяна у кваліфікації.

Титул у Лондоні став для 37-річної Марії четвертим на рівні WTA у чотирьох зіграних фіналах.

Нагадаємо, що переможницею турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі стала бельгійка Елізе Мертенс.