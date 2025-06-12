Організатори Вімблдону 2025 повідомили про рекордний призовий фонд турніру
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Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету повідомив, що призовий фонд Вімблдонського турніру у 2025 році складе рекордні 53,5 млн фунтів стерлінгів, що на 7% більше, ніж минулоріч.
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
Чемпіони в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 3 мільйони фунтів стерлінгів, що на 11,1% вище, ніж у 2024-му. Призові в парних розрядах збільшено на 4,4%, а в міксті – на 4,3%.
Призові на Вімблдоні 2025 в одиночному розряді
- Перемога: £3,000,000
- Фінал: £1,520,000
- Півфінал: £775,000
- Чвертьфінал: £400,000
- Четверте коло: £240,000
- Третє коло: £152,000
- Друге коло: £99,000
- Перше коло: £66,000
Призові у кваліфікації Вімблдону 2025
- Третій раунд: £41,500
- Другий раунд: £26,000
- Перший раунд: £15,500
Призові на Вімблдоні 2025 у парному розряді (на пару)
- Перемога: £680,000
- Фінал: £345,000
- Півфінал: £174,000
- Чвертьфінал: £87,500
- Третє коло: £43,750
- Друге коло: £26,000
- Перше коло: £16,500
Призові на Вімблдоні 2025 у міксті (на пару)
- Перемога: £135,000
- Фінал: £68,000
- Півфінал: £34,000
- Чвертьфінал: £17,500
- Друге коло: £9,000
- Перше коло: £4,500
Матчі кваліфікації Вімблдону 2025 пройдуть з 23 по 26 червня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 червня по 13 липня.
Нагадаємо, що п'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, ще дві – у кваліфікації.