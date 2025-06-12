Організатори Вімблдону 2025 повідомили про рекордний призовий фонд турніру

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету повідомив, що призовий фонд Вімблдонського турніру у 2025 році складе рекордні 53,5 млн фунтів стерлінгів, що на 7% більше, ніж минулоріч.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Чемпіони в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 3 мільйони фунтів стерлінгів, що на 11,1% вище, ніж у 2024-му. Призові в парних розрядах збільшено на 4,4%, а в міксті – на 4,3%.

Призові на Вімблдоні 2025 в одиночному розряді

Перемога: £3 ,000,000

,000,000 Фінал: £ 1,520,000

1,520,000 Півфінал: £775 ,000

,000 Чвертьфінал: £ 400,000

400,000 Четверте коло: £ 240,000

240,000 Третє коло: £ 152,000

152,000 Друге коло: £99 ,000

,000 Перше коло: £66 ,000

Призові у кваліфікації Вімблдону 2025

Третій раунд: £ 41,500

41,500 Другий раунд: £ 26,000

26,000 Перший раунд: £15 ,500

Призові на Вімблдоні 2025 у парному розряді (на пару)

Перемога: £680,000

Фінал: £345,000

Півфінал: £174,000

Чвертьфінал: £87,500

Третє коло: £43,750

Друге коло: £26,000

Перше коло: £16,500

Призові на Вімблдоні 2025 у міксті (на пару)

Перемога: £135,000

Фінал: £68,000

Півфінал: £34,000

Чвертьфінал: £17,500

Друге коло: £9,000

Перше коло: £4,500

Матчі кваліфікації Вімблдону 2025 пройдуть з 23 по 26 червня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 червня по 13 липня.

Нагадаємо, що п'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, ще дві – у кваліфікації.