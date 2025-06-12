Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Організатори Вімблдону 2025 повідомили про рекордний призовий фонд турніру

Станіслав Матусевич — 12 червня 2025, 18:07
Організатори Вімблдону 2025 повідомили про рекордний призовий фонд турніру
https://www.wimbledon.com/

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету повідомив, що призовий фонд Вімблдонського турніру у 2025 році складе рекордні 53,5 млн фунтів стерлінгів, що на 7% більше, ніж минулоріч.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Чемпіони в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 3 мільйони фунтів стерлінгів, що на 11,1% вище, ніж у 2024-му. Призові в парних розрядах збільшено на 4,4%, а в міксті – на 4,3%.

Призові на Вімблдоні 2025 в одиночному розряді

  • Перемога: £3,000,000
  • Фінал: £1,520,000
  • Півфінал: £775,000
  • Чвертьфінал: £400,000
  • Четверте коло: £240,000
  • Третє коло: £152,000
  • Друге коло: £99,000
  • Перше коло: £66,000

Призові у кваліфікації Вімблдону 2025

  • Третій раунд: £41,500
  • Другий раунд: £26,000
  • Перший раунд: £15,500

Призові на Вімблдоні 2025 у парному розряді (на пару)

  • Перемога: £680,000
  • Фінал: £345,000
  • Півфінал: £174,000
  • Чвертьфінал: £87,500
  • Третє коло: £43,750
  • Друге коло: £26,000
  • Перше коло: £16,500

Призові на Вімблдоні 2025 у міксті (на пару)

  • Перемога: £135,000
  • Фінал: £68,000
  • Півфінал: £34,000
  • Чвертьфінал: £17,500
  • Друге коло: £9,000
  • Перше коло: £4,500

Матчі кваліфікації Вімблдону 2025 пройдуть з 23 по 26 червня. Турнір в основній сітці триватиме з 30 червня по 13 липня.

Нагадаємо, що п'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, ще дві – у кваліфікації.

Вімблдон призові

Вімблдон

П'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, двоє – у кваліфікації
Готується до виступів Марти: Вімблдон перетворив на мем легендарне сальто Костюк на турнірі
П'ятеро українських тенісисток зіграють в основній сітці Вімблдону 2025
Джокович вирішив продовжити співпрацю з Марреєм
Переможець Вімблдону та US Open у парному розряді отримав дискваліфікацію через допінг

Останні новини