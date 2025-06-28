Вімблдон – головний турнір світового тенісу

Із 30 червня по 13 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні пройде головне трав'яне змагання тенісу – Вімблдонський чемпіонат (англ. Wimbledon Championships).

Найстаріший турнір Grand Slam

Вімблдон – найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня – на початку липня. Це третій турнір серії Grand Slam із початку року після Australian Open та Roland Garros, а в 1988 році залишився єдиним, що проводиться на кортах із трав'яним покриттям.

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У Вімблдонському турнірі водночас розігруються звання чемпіонів у індивідуальному й парному розрядах серед чоловіків і жінок та міксті (чоловік і жінка в одній команді), а також проводяться змагання серед юніорів (окрім мікстів). В основній сітці одиночного розряду, як у чоловіків, так і в жінок, беруть участь по 128 гравців, проводячи матчі за кубковою системою (навиліт). У чоловічому та жіночому парних турнірах змагаються по 64 пари, а в турнірі змішаних пар – 32.

Найрейтинговіші тенісисти ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та WTA (Жіночої тенісної асоціації) мають перевагу при жеребкуванні. На ранніх стадіях вони вкрай рідко зустрічаються із потужними суперниками завдяки системі посіву: в чоловічому та жіночому одиночному розрядах є по 32 "пріоритетні" місця.

З 1977 року декілька місць також надаються рішенням оргкомітету турніру за системою "wild card" тенісистам поза рейтингом, на основі їхніх минулих заслуг або з метою підвищення інтересу британських уболівальників до змагань. У разі ж відмови когось із гравців брати участь у Вімблдоні його місце віддають одному з тенісистів, які поступилися в останньому колі кваліфікації.

Історія

Чемпіонат уперше проведено під егідою Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в 1877 році на кортах поруч із вулицею Ворпл-Роуд у передмісті Лондона – Вімблдоні. Матчі проходили лише в індивідуальному чоловічому розряді.

У чоловічому індивідуальному турнірі взяли участь 22 гравці. Це був перший організований тенісний турнір у світі. Його чемпіоном став 27-річний Спенсер Гор. Він отримав як призові 12 гіней (гінея до 1971 р. дорівнювала 1,05 фунта стерлінгів – прим. авт.).

Перше змагання було організоване в благодійних цілях – потрібно було зібрати гроші на ремонт газонокосарки.

У 1884 році проведено перші жіночі індивідуальні та парні чоловічі змагання, а з 1913-го проводяться парні жіночі та змішані парні (мікст).

Жночий фінал 1905 р., Дуглас – Саттон

У 1922 році чемпіонати почали проводитися на кортах на вулиці Чьорч-Роуд, де вони проходять і понині. Спочатку, як і в трьох інших турнірах серії Grand Slam, за перемогу на Вімблдоні боролися гравці-аматори, а з 1968-го за звання чемпіона стали боротися професіонали (початок Відкритої ери).

Вперше матчі турніру транслювалися по телебаченню в 1937 році.

Англійці вельми пишаються Вімблдонським чемпіонатом. Попри це, в період із 1936 (після перемоги Фреда Перрі) по 2013 роки в індивідуальних чоловічих іграх не вдавалося тріумфувати жодному британцю. Неприємну серію перервав шотландець Енді Маррей, у трьох сетах здолавши серба Новака Джоковича. Подібне спостерігається й у жінок із 1977 року, коли останній раз виграла британка Вірджинія Вейд.

Енді Маррей (зліва) і Новак Джокович на нагородженні, 2013 р. Getty images

У жінок рекордсменкою за кількістю титулів на Вімблдоні в одиночному розряді є Мартіна Навратілова з дев'ятьма звитягами; у чоловіків – Роджер Федерер із 8 перемогами, на одну менше має Новак Джокович, який у 2025-му може наздогнати легендарного швейцарця.

Корти

Головними кортами, де проводяться матчі, є Центральний корт (Centre Court) та Корт №1 (No. 1 Court), які зазвичай активно експлуатуються лише під час Вімблдонського турніру. Один із винятків – 2012 рік, коли Лондон приймав літні Олімпійські ігри. Інші сімнадцять кортів регулярно використовуються для інших подій Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету.

Головний корт, Центральний, був відкритий в 1922 році, сьогодні він здатен вмістити 15 000 глядачів. У 2009-му тут було встановлено розсувний дах, призначений для захисту гравців від дощу чи надмірної спеки. Відтоді гра припиняється лише на час, необхідний для відкриття/закриття даху – близько 10 хвилин.

У південному кінці трибун розташована Королівська ложа, з якої члени королівської родини та їхні гості спостерігають за матчами. Центральний корт приймає глядачів на фінали й півфінали та центральні матчі інших стадій за участю найкращих гравців.

Центральний корт Вімблдону Getty images

Корт №1 є другим найважливішим кортом. Був побудований у 1997 році на зміну старому №1, який примикав до Центрального корту. Старий Корт №1 дуже любили гравці за особливу атмосферу, тому багато тенісистів зустріли зміни із жалем.

Але тепер це окрема арена, трибуни якої здатні вмістити 12 300 глядачів. У 2019-му тут також з'явився розсувний дах і було проведено штучне освітлення для того, аби можна було грати якомога довше вечірні матчі.

Третім за величиною кортом є Номер 2, що в народі має назву "Цвинтар Чемпіонів" через репутацію арени, на якій багато сіяних гравців минулого програвали на ранніх стадіях.

Серед відомих гравців, котрі вилітали на "Цвинтарі" – Джон Макінрой, Борис Беккер, Піт Сампрас, Вінус Вільямс і Серена Вільямс. Нині арена вміщує 4000 місць. У її північному кінці встановлено гігантський телеекран, на якому транслюють важливі події.

Український слід на Вімблдоні

Низку досягнень на Вімблдоні мають українські спортсмени.

Найкраща наша тенісистка, Еліна Світоліна, двічі виходила у півфінал жіночого одиночного розряду трав’яного мейджору і двічі поступалася там майбутнім переможницям змагань. У 2019-му шлях першій ракетці України заступила румунка Симона Халеп, впевнено перемігши і Світоліну, і Серену Вільямс у фіналі.

У 2023 році, за кілька місяців після виходу з декрету, Еліна мала, мабуть, найкращий шанс здобути титул на Вімблдоні. У чвертьфіналі вона здолала першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек, однак у наступному матчі несподівано програла чешці Маркеті Вондроушовій, яка до того не відзначалася успішними виступами на трав’яних кортах, однак зрештою стала чемпіонкою змагань.

Еліна Світоліна Getty Images

Успіхи українських чоловіків на Вімблдоні є значно скромнішими. Рекордним досягненням є вихід у четверте коло (1/8 фіналу) Андрія Медведєва далекого 1994 року. Оскільки зараз жоден з наших тенісистів не входить навіть у топ-200 світового рейтингу, покращити досягнення 30-річної давнини найближчим часом не вийде.

Зате у змішаному парному розряді Україна має перемогу на Вімблдоні!

Людмила Кіченок разом із хорватом Мате Павичем у 2023 році здобули п’ять послідовних перемог і, обігравши у фіналі пару Сюй Іфань (Китай)/Йоран Фліген (Бельгія), стали тріумфаторами турніру. Кіченок принесла перший в історії вімблдонський трофей для України серед дорослих.

Людмила Кіченок Getty Images

На юніорському рівні українські дівчата мають більше досягнень.

Тетяна Перебийніс у 1999 році разом із узбецькою спортсменкою Іродою Тулягановою стала фіналісткою юніорських змагань. А наступного року, вже з румункою Іоаною Гашпар, Перебийніс стала переможницею парного розряду дівочого Вімблдону.

Зазначимо, що Тетяна стала відомою парницею й у дорослому тенісі. На її рахунку 6 парних титулів рівня WTA. У 2005 році разом з австралійцем Полом Генлі Перебийніс дійшла на Вімблдоні до фіналу в міксті. А у 2006-му разом з іншою українкою, Юліаною Федак, зіграла у півфіналі парних жіночих змагань на трав’яному мейджорі.

Дар’я Снігур поки може похизуватися досягненнями тільки в юніорському тенісі. 17-річна українка у 2019 році зуміла виграти Вімблдон серед дівчат. У вирішальному матчі Снігур розібралася у двох сетах з американкою Алексою Ноель.

На жаль, перехід Дар’ї у дорослі змагання проходить непросто. Потрапити у сотню найкращих тенісисток планети 23-річній киянці ще не вдавалося. На цьогорічному Вімблдоні Снігур виступала у кваліфікації, однак поступилася хорватці Яні Фетт у другому колі.

Дарія Снігур Getty Images

Бонус

Українець Сергій Стаховський, який нині захищає батьківщину в лавах ЗСУ, не заходив на Вімблдоні далі 3-го кола, але його виступ у 2013 році вийшов по-справжньому пам'ятним.

На ту мить 116 ракетка світу сенсаційно здолав чинного володаря титулу – Роджера Федерера – на його улюбленому турнірі та покритті в матчі другого кола, що відбувався на Центральному корті. Гра тривала 3 години й 4 хвилини (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), швейцарцю вдалося зробити лише один брейк.

А Стаховський із 21 спроби зміг перемогти суперника із чільної десятки рейтингу ATP, перервавши неймовірну серію Федерера з 36 поспіль виходів у чвертьфінал Слемів.

Відеоогляд матчу Стаховський – Федерер

Вімблдон-2025

Головним претендентом на титул на цьогорічному Вімблдоні є переможець змагань двох останніх років іспанець Карлос Алькарас, друга ракетка світу. Хоч традиційно іспанців вважають спеціалістами по грі на ґрунті, 22-річний спортсмен дуже впевнено виступає на траві та встиг виграти за тиждень до старту Вімблдону турнір серії ATP 500, Квінз Клаб у Лондоні.

Коефіцієнт на титул Алькараса становить 2.40.

Карлос Алькарас Getty images

Найбільшу конкуренцію іспанцю має скласти лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер. На користь такої думки каже й те, що ці двоє тенісистів виграли усі шість турнірів Grand Slam з початку 2024 року. У поточному сезоні Сіннер провів лише два матчі на траві та здобув одну перемогу.

Букмекери дають коефіцієнт 2.50 на чемпіонство італійця.

Ще одним можливим претендентом на перемогу вважається нев’янучий ветеран, 38-річний серб Новак Джокович. Він ділить рекорд за кількістю титулів Grand Slam в одиночному розряді (24) з легендарною американкою Маргарет Корт. Джокович 7 разів вигравав Вімблдон і намагатиметься наздогнати за цим показником Роджера Федерера (8), однак через вік йому буде вкрай важко це зробити.

На перемогу серба можна поставити з коефіцієнтом 5.50.

Біллі Джин Кінг (зліва), Новак Джокович (у центрі) і Роджер Федерер під час святкування 100-річчя Центрального корту на Вімблдоні-2022 Getty images

Нарешті, достатньо реальними розглядаються шанси на перемогу на домашньому мейджорі британця Джека Дрейпера. 23-річний тенісист у поточному сезоні серйозно прогресує й дістався до четвертої сходинки світового рейтингу.

Коефіцієнт на його титул дорівнює 9.00.

Шанси інших спортсменів розцінюються як дуже невеликі.

Спрогнозувати цьогорічну переможницю Вімблдону в жінок значно складніше. Головною фавориткою вважається представниця країни-агресора білоруска Аріна Сабалєнка. Перша ракетка світу впевнено виглядає в поточному сезоні, однак серйозних досягнень на траві вона ніколи не мала. Правда, минулий Вімблдон вона пропускала через травму.

Коефіцієнт на перемогу Сабалєнки становить 3.40.

Другою в списку потенційних претенденток йде Єлена Рибакіна. Москвичка, яка виступає за Казахстан, здобувала титул на Вімблдоні 2022, коли російські та білоруські спортсмени не були допущені до змагань. Цього сезону Рибакіна не має в активі жодного титулу WTA.

На її звитягу можна поставити з коефіцієнтом 5.75.

Єлєна Рибакіна Getty Images

Ситуація в жінок є настільки заплутаною, що наступними претендентками на титул Вімблдону букмекери вважають Коко Гофф (7.00), Ігу Швьонтек (8.00) та Маркету Вондроушову (10.00).

Перші дві тенісистки на трав’яному покритті добре ніколи не виступали, навіть Швьонтек у найкращі свої роки. Зараз же у польки глибокий спад у грі. Гофф лише 21, і вона постійно прогресує, однак цього сезону вона провела лише один матч на траві, та й той програла.

Вондроушова ставала переможницею Вімблдону в 2023-му, але зараз тільки відновлює кондиції після серії травм. Їй вдалося стати переможницею трав’яного турніру в Берліні, і це допомогло їй повернутися у топ-100 світового рейтингу.

Серед українок найбільші шанси на титул Вімблдону має наша перша ракетка, Еліна Світоліна (35.00). Це тринадцятий показник серед усіх тенісисток. Можливості Марти Костюк (70.00), Даяни Ястремської (100.00) та Юлії Стародубцевої (200.00) є значно нижчими.

Призові

Загальний призовий фонд Вімблдону у 2025 році складе рекордні 53,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Виплати в одиночних розрядах:

Перший раунд: 66 тисяч фунтів;

Другий раунд: 99 тисяч;

Третій раунд: 152 тисячі;

Четвертий раунд: 240 тисяч;

Чвертьфінал: 400 тисяч;

Півфінал: 775 тисяч;

Фіналіст: 1.520 мільйона;

Переможець: 3 мільйони.

Переможці парного розряду зароблять 680 тисяч фунтів на команду. Чемпіони в міксті – 135 тисяч фунтів стерлінгів.

Загалом призовий фонд турніру буде на 7% більшим, ніж торік.

Цікаві факти

Вімблдон – єдиний із турнірів Grand Slam, що грається на траві. Утім, колись усі турніри даної серії проходили на ґрассі. Відкритий чемпіонат Франції змінив покриття кортів із трави на червону глину в 1928-му, тоді як чемпіонати Австралії та Сполучених Штатів залишали в себе газон протягом іще багатьох десятиліть. US Open змінив покриття з трави на синтетичну поверхню з глини в 1975, а потім – на хардову поверхню в 1978 році, на якій донині відбуваються матчі. Відкритий чемпіонат Австралії замінив траву на хардове покриття в 1988-му.

У 2022 році Вімблдон не допустив до змагань тенісистів із терористичних країн (Росії та Білорусі) через їхню воєнну агресію щодо України. Засуджуючи це рішення, ATP та WTA позбавила турнір привілею нарахування рейтингових очок гравцям. Наступного сезону бали повернули, як і представників дикунських режимів.

Матч першого кола Вімблдону-2010 між Джоном Ізнером та Ніколя Маю став найдовшим в історії світового тенісу. Він тривав 11 годин 5 хвилин.

Темно-зелений і фіолетовий (іноді також бузковий) – традиційні Вімблдонські кольори. Зелений одяг носять головні судді, судді на лінії, хлопці й дівчата, що підбирають і подають м'ячі; однак, починаючи з 2006, одяг суддів, що підбирають м'ячі, хлопчаків і дівчат, що підбирають і подають м'ячі, був змінений на нове вбрання з нових кольорів морської хвилі й вершків (від американського дизайнера Ральфа Лорена).

Правила Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вимагають, щоб гравці носили "майже повністю білий" одяг протягом усіх ігор , саме це стало причиною бойкотування молодим Андре Аґассі чемпіонату на початку 1990-х. Жодний інший турнір Grand Slam не має такого суворого дрескоду для гравців.

Андре Агассі Getty images

Раніше гравці під час виходу на корт та після закінчення матчу вклонялися або робили реверанс членам королівської родини, що знаходилися в Королівській ложі Центрального корту. Але у 2003 році президент Всеанглійського клубу, його милість герцог Кентський, вирішив припинити цю традицію. Тепер гравці зобов'язані вклонятися або робити реверанс тільки у випадку присутності на матчі короля або принца Вельського.

Полуниця й вершки є традиційними ласощами на Вімблдоні. Щороку протягом чемпіонату продається приблизно 62 000 фунтів полуниці й 1 540 галонів вершків.

Енді Маррей їсть традиційні вімблдонські ласощі, 2005 р. Getty images

На Вімблдоні більший грошовий приз традиційно отримували чоловіки. Проте в заяві, зробленій Всеанглійським клубом у лютому 2007-го, було сказано, що майбутній грошовий приз буде однаковим як для чоловіків, так і для жінок. У 2005-му загальна кількість призових Вімблдонського турніру вперше перевищила 10 мільйонів доларів США.

Вімблдон у 2008 році став найпопулярнішим змаганням у букмекерів. За даними букмекерської контори Betfair, турнір за кількістю ставок перевершив чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри. Сума ставок на всі матчі Вімблдону склала 56 мільйонів євро, з яких 3,5 мільйони припало на фінальне протистояння Роджера Федерера та Рафаеля Надаля.

Фінал між Рафаелем Надалем (зліва) та Роджером Федерером, 2008 р. Getty images

Де дивитися?

В Україні Вімблдон-2025, як і попередніми роками, транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.