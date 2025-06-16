Стародубцева отримала статус "лакі-лузера" і зіграє в основній сітці турніру в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева зіграє в основній сітці трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі у статусі "лакі-лузера". Про це стало відомо після зняття з турніру через травму стегна чеської тенісистки Петри Квітової (572).

У першому колі змагань Стародубцева зустрінеться з Татьяною Марією (43, Німеччина). Минулого тижня Марія сенсаційно стала переможницею турніру WTA 500 у Лондоні.

Юлія Стародубцева не змогла подолати кваліфікаційний бар'єр на змаганнях у Ноттінгемі. У фіналі кваліфікації вона, маючи матч-пойнт у другій партії, в підсумку програла росіянці Каміллі Рахімовій (83).

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос Стародубцева у статусі "лакі-лузера" дійшла до третього кола змагань, де поступилася італійці Жасмін Паоліні.