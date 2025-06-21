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Чемпіонка Вімблдону 2023 зупинила Сабалєнку у півфіналі турніру в Берліні

Станіслав Матусевич — 21 червня 2025, 14:46
Чемпіонка Вімблдону 2023 зупинила Сабалєнку у півфіналі турніру в Берліні
Маркета Вондроушова
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Переможниця Вімблдону 2023, чешка Маркета Вондроушова впевнено перемогла лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку в півфіналі турніру турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.

Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

За поєдинок Вондроушова 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк з 7 можливостей.

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Півфінал, 21 червня

Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися всьоме, чешка виграла третій поєдинок. У вирішальному матчі змагань Вондроушова протистоятиме сильнішій у грі між Ван Сіньюй (49, Китай) та Людмилою Самсоновою (20, -).

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Берліні визначилися півфінальні пари.

WTA 500 Аріна Сабалєнка Маркета Вондроушова

Маркета Вондроушова

Визначилися півфінальні пари на турнірі WTA у Берліні

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