Чемпіонка Вімблдону 2023 зупинила Сабалєнку у півфіналі турніру в Берліні

Переможниця Вімблдону 2023, чешка Маркета Вондроушова впевнено перемогла лідерку світового рейтингу білоруску Аріну Сабалєнку в півфіналі турніру турніру серії WTA 500 у німецькому Берліні.

Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:4.

Straight Sets & a Spectacular Performance by Marketa Vondrousova 👏#BTO pic.twitter.com/XnKriZyETh — wta (@WTA) June 21, 2025

За поєдинок Вондроушова 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк з 7 можливостей.

Berlin Tennis Open by HYLO – WTA 500

Берлін, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал, 21 червня

Маркета Вондроушова (Чехія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:2, 6:4

Суперниці зустрічалися всьоме, чешка виграла третій поєдинок. У вирішальному матчі змагань Вондроушова протистоятиме сильнішій у грі між Ван Сіньюй (49, Китай) та Людмилою Самсоновою (20, -).

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Берліні визначилися півфінальні пари.