Історичний результат України та 12-й титул Чехії: підсумки фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг

Завершилася фінальна частина розіграшу Кубку Біллі Джин Кінг. Шість жіночих тенісних збірних, що пройшли кваліфікаційний відбір, разом із господарками турніру та минулорічними переможницями італійками визначали найсильнішу команду поточного року в китайському Шеньчжені. Вдруге поспіль до чільної вісімки пробилася команда України.

Минулого сезону "синьо-жовтій" збірній у своєму найсильнішому складі не вистачило буквально дещиці до того, щоб потрапити до фіналу. У півфінальному матчі з італійками Марта Костюк свій поєдинок виграла, а Еліна Світоліна була неймовірно близько до успіху, однак поступилася Жасмін Паоліні, ведучи 6:3, 4:2. І зрештою топовий дует Еррані/Паоліні не залишив українкам шансів у парній грі.

Цієї дошкульної поразки наші тенісистки не забули. Про все по порядку.

Шлях до фіналу і тріумфальний реванш українок

На відміну від минулого року, збірна України приїхала до Китаю в далеко не оптимальному складі. Марта Костюк травмувала зап'ястя ще в Цинциннаті й після кількох спроб грати через біль взяла час на відновлення.

Юлія Стародубцева з Надією Кіченок вляпалися у скандал із танцями під російську музику з російськими тенісистками на весіллі новоспеченої австралійки Касаткіної, тому запрошення не отримали з морально-етичних причин.

Марта Костюк Getty images

Олександру Олійникову, яка перебувала в попередній заявці команди, під час US Open з неї було викреслено. Гравчиня заявила, що причини цього були неспортивними, адже вона нерідко критикувала наших збірниць за недостатню, на її думку, залученість у висвітленні війни в Україні за кордоном.

На цьому варто зупинитися трохи детальніше. Кожен має право на власну думку, але виступати з різкою критикою збірної в цілому та окремих її гравчинь прямо перед півфіналом КБДК – ідея дуже, м'яко кажучи, дивна. Патріотична налаштованість Олійникової всім відома, однак патріотизм не дає індульгенції на будь-які вчинки.

Якщо не взяли в команду, то хай їм буде гірше? Це точно позиція дорослої людини?

Збірні України з будь-яких видів спорту варто підтримувати, адже вони піднімають синьо-жовтий прапор на аренах світу і представляють нашу державу. Те, як тенісистки співали гімн перед матчами, сльози Ангеліни Калініної, загорнутої в той-таки прапор – це непідробні речі. І якщо хтось вважає себе більшим патріотом, ніж інші, то непогано іноді поглядати в дзеркало у власні очі з пошуками там колоди.

До остаточного складу збірної увійшли чотири тенісистки за квоти у п'ять спортсменок. До першої ракетки України Еліни Світоліної долучилися Ангеліна Калініна, парниця Людмила Кіченок і – абсолютний сюрприз – Катаріна Завацька. Остання, як відомо, є дівчиною капітана команди Іллі Марченка, і скоріш за все, її включили до заявки здебільшого від безвиході на випадок форс-мажору. Занадто пізно з'ясувалося, що Костюк не зможе виступити в Шеньчжені.

Командні змагання у тенісі, якщо вони не є комерційними з шаленим призовим фондом (як, наприклад, чоловічий кубок Лейвера, що проходив у той же час у Лондоні) часто не збирають найкращих спортсменів. За збірну Казахстану відмовилася через пошкодження виступати лідерка світового рейтингу Єлена Рибакіна.

У наших перших суперників, команди Бельгії, не приїхала до Китаю їхня перша ракетка Елізе Мертенс. Без жодної травми, просто віддала перевагу турніру WTA в Сінгапурі.

Тож склад українок на фоні суперниць виглядав достатньо конкурентоспроможним.

Збірна України з тенісу в Шеньчжені Getty images

Попри побоювання щодо результату другого номера збірної, у матчі з Бельгією неприємно здивувала наша лідерка. Світоліна несподівано програла 217 ракетці світу Грет Міннен, і витягувати команду до півфіналу довелося Калініній.

Ангеліна спочатку в трьох сетах перемогла зовсім невідому широкому загалу Яну Отципку, а у вирішальній третій зустрічі вона разом із Кіченок впевнено розібралися з більш рейтинговою та зіграною парою Магалі Кемпен/Лара Салден.

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Далі сталося найцікавіше та найемоційніше.

Вдруге поспіль у півфіналу збірна України потрапила на Італію. Як і рік тому, суперниці були чинними чемпіонками КБДК. Цікаво, що італійки й у чвертьфіналі відчули дежавю з 2025-го, перемігши господарок, китаянок.

У першому поєдинку Калініна знову не підвела, не залишивши шансів 18-річній Тайрі Грант. Більш відому Елізабетту Коччаретто капітанка італійок Татьяна Гарбін вирішила не ставити на гру після її розгромної поразки у чвертьфіналі від ветеранки Чжан Шуай.

Еліні Світоліній доля дала шанс узяти реванш у Паоліні. Одеситка неодноразово називала торішню поразку від Жасмін однією з найнеприємніших у кар'єрі. І зараз Еліна сповна віддячила суперниці.

Саме такого тенісу від Світоліної завжди чекають уболівальники. Швидкість, агресивність, зарядженість досвідченої спортсменки не залишили Паоліні жодного шансу на успіх – 6:2, 6:2. Рівень настрою Еліни підкреслює її реакція після останнього, переможного удару. Світоліна на емоціях ледь не розбила свою ракетку об корт, чого після успішних матчів ми від неї не бачили ніколи.

Going BIG down the line to seal the deal 🫨



Elina Svitolina’s tie-winning shot is the Gainbridge Play of the Day! 🎯👏 #BJKCup pic.twitter.com/Xw01hD79yC — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 26, 2026

Україна вперше вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг.

Фінальний матч і титул збірної Чехії

Головними фаворитками змагань вважалася команда Чехії. В її складі значилися дві представниці топ-10 одиночного розряду – Лінда Носкова і Кароліна Мухова, а також лідерка парного рейтингу, Катерина Синякова.

У чвертьфіналі та півфіналі чешки з рахунком 2:0 переграли відповідно британок та іспанок. Не можна сказати, що хоч в одному з чотирьох проведених поєдинків фаворитки зовсім не відчували проблем, однак турнірний шлях вони пройшли цілком упевнено.

У фінальному матчі головні сподівання українок покладалися на Світоліну та ще одну вдалу гру дуету Калініної з Кіченок. Однак до парної зустрічі потрібно було виграти одну з одиночок.

Ангеліні не вдалося нав'язати боротьбу Муховій. Різниця в швидкостях, на яких здатні діяти тенісистки, далася взнаки уже з третього гейму поєдинку й надалі ставала все очевиднішою. Через цю поразку перервалася серія Калініної з п'яти перемог у п'яти іграх за збірну, яка утворилася за два виступи новокаховчанки під українським прапором.

Ангеліна Калініна (зліва) і Кароліна Мухова (справа) World Tennis

Світоліна після успіху проти Паоліні тримала лідерство за всю історію нашої команди з 20 звитягами, причому всі вони були здобуті в одиночних зустрічах. На жаль, додати до цього списку ще одну перемогу не вдалося. Еліна добре розпочала гру проти Носкової, однак у першому сеті з рахунку 3:1 віддала 5 геймів поспіль, а в другому чешка трохи краще виглядала на тай-брейку.

Відверто кажучи, поразка у фіналі не принесла особливого негативу, адже зрозуміло, що проти топового складу збірної Чехії реальні шанси на перемогу наша команда могла мати лише за наявності двох лідерок: Світоліної та Костюк. І все одно суперниці б виглядали фаворитками через сильнішу пару.

Чехія вдванадцяте стала володаркою командного жіночого трофею, поступаючись за кількістю лише команді США – 18 титулів. Якщо подивитися на топ-30 рейтингу WTA, то найбільше тенісисток там зараз представляють ці країни.

Україна ж поступово торує собі шлях нагору. Торік був півфінал КБДК, зараз фінал, тож наступного року можна очікувати дебютного титулу?

Варто віддати належне благодійному фонду Еліни Світоліної – Svitolina Foundation. Він опікується справами жіночої збірної з грудня 2023 року і після глевкого млинця з болючою поразкою від румунок у 2024-му наша команда пробивається до еліти та гідно там виступає. Чимало офіційних федерацій з інших видів спорту могли б узяти приклад із того, як вести справи зі спортсменами і досягати результатів.

Що далі?

До кінця тенісного сезону-2026 залишилося два великих змагання категорії WTA 1000. Вони також відбудуться у Китаї. "Тисячник" у Пекіні пройде з 30 вересня по 11 жовтня, турнір в Ухані – з 12 по 18 жовтня. Еліна Світоліна має хороші шанси, щоб потрапити на листопадовий Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі.

Марта Костюк у Пекіні точно не виступить через ту саму травму зап'ястя, тож її потрапляння на WTA Finals виглядає малоймовірним.