Збірна України поступається Чехії після першої гри фіналу КБДК

Жіноча збірна України з тенісу поступається 0:1 команді Чехії після першого поєдинку фінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна (48) не впоралася з Кароліною Муховою (8).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з результатом 2:6, 3:6.

В матчі других номерів збірних різниця в класі швидко дала про себе знати. У третьому геймі першого сету Мухова зробила перший брейк і надалі міцно тримала ініціативу у своїх руках. Ангеліна за матч не мала жодного брейк-пойнту.

2:6, 3:6 – і для загальної перемоги українкам потрібно виграти другу одиночну, а потім і парну зустріч.

За поєдинок Калініна не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не мала жодного брейк-пойнту. Її суперниця виконала 8 ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Кубок Біллі Джин Кінг Фінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Чехія 0:1 Перший матч, 27 вересня Ангеліна Калініна (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія) 2:6, 3:6

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Калініна поступилася у першому поєдинку за національну збірну. У попередніх чотирьох одиночних та одній парній іграх Ангеліна перемагала.

Другими на корт у Шеньчжені вийдуть лідерки команд, Еліна Світоліна (7) та Лінда Носкова (6). У парах заявлені Калініна/Людмила Кіченок та Катерина Синякова/Марі Боузкова.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Бельгію, а у півфіналі переграли Італію. Чешки перемогли Велику Британію та Іспанію відповідно.