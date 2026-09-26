Калініна вивела збірну України вперед у півфіналі КБДК проти Італії

Збірна України вийшла вперед у півфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти чинних чемпіонок турніру, команди Італії. Ангеліна Калініна (48) впевнено обіграла Тайру Грант (150).

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з результатом 6:3, 6:4.

Капітанка збірної Італії Татьяна Гарбін пішла шляхом бельгійця віма Фіссетта, виставивши на поєдинок других номерів збірних молоду недосвідчену тенісистку. 18-річна Грант провела дебютну гру за національну команду й місцями виглядала цікаво, однак українка була сильнішою.

Калініна, на відміну від зустрічі проти Яни Отципки, одразу увімкнула активний теніс. Те саме намагалася зробити Грант, однак різниця у класі давалася взнаки. У шостому геймі першого сету Ангеліна зробила брейк і не дала жодних шансів суперниці помріяти про вирівнювання рахунку – 6:3.

У другій партії українка одразу взяла подачу італійки. Ведучи 2:1, Калініна дозволила Тайрі єдиний брейк-пойнт за весь матч. Довгий четвертий гейм залишився за нашою тенісисткою, і вона впевнено довела зустріч до перемоги – 6:4.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, зробила 3 помилки на подачі та не реалізувала єдиний брейк-пойнт.

Кубок Біллі Джин Кінг Півфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Італія 1:0 Перший матч, 26 вересня Ангеліна Калініна (Україна) – Тайра Грант (Італія) 6:3, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Калініна провела четвертий одиночний поєдинок у кар'єрі у складі збірної України й здобула четверту перемогу.

Для виходу в фінал КБДК нашій команді потрібно виграти одну зустріч із двох, що залишилися. У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть лідерки збірних. Еліна Світоліна (7) протистоятиме Жасмін Паоліні (20). На пару заявлені від України Калініна та Людмила Кіченок, від Італії – Сара Еррані та Паоліні.

Переможець двобою у матчі за трофей зустрінеться зі збірною Чехії.

Нагадаємо, у чвертьфіналі КБДК Україна пройшла команду Бельгії.