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Збірна Чехії стала першою фіналісткою Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 25 вересня 2026, 16:00
Збірна Чехії стала першою фіналісткою Кубку Біллі Джин Кінг
Лінда Носкова
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Збірна Чехії здобула дві перемоги в одиночних зустрічах проти команди Іспанії у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг і стала першою фіналісткою турніру. У другому поєдинку матчу Лінда Носкова (6) обіграла Крістіну Букшу (35).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг
Півфінал, Шеньчжень, хард, зал
Чехія – Іспанія 2:0
Другий матч, 25 вересня

Лінда Носкова (Чехія) – Крістіна Букша (Іспанія) 7:6(5), 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була Носкова.

Востаннє чешки у грали у вирішальному матчі жіночого командного чемпіонату світу у 2018 році, тоді він ще мав назву Кубок Федерації. Загалом збірна Чехії є 11-разовим чемпіоном турніру.

У першому поєдинку півфіналу КБДК Кароліна Мухова (8) обіграла Джессіку Бузас Манейро (93).

В фіналі чешки зустрінуться з переможцем пари Україна – Італія. Нагадаємо, що у чвертьфіналі наші тенісистки здолали бельгійок, а італійки впоралися з китаянками.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

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