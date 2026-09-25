Збірна Чехії стала першою фіналісткою Кубку Біллі Джин Кінг

Збірна Чехії здобула дві перемоги в одиночних зустрічах проти команди Іспанії у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг і стала першою фіналісткою турніру. У другому поєдинку матчу Лінда Носкова (6) обіграла Крістіну Букшу (35).

Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(5), 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг Півфінал, Шеньчжень, хард, зал Чехія – Іспанія 2:0 Другий матч, 25 вересня Лінда Носкова (Чехія) – Крістіна Букша (Іспанія) 7:6(5), 6:2

Тенісистки зустрічалися вдруге, обидва рази сильнішою була Носкова.

Востаннє чешки у грали у вирішальному матчі жіночого командного чемпіонату світу у 2018 році, тоді він ще мав назву Кубок Федерації. Загалом збірна Чехії є 11-разовим чемпіоном турніру.

У першому поєдинку півфіналу КБДК Кароліна Мухова (8) обіграла Джессіку Бузас Манейро (93).

В фіналі чешки зустрінуться з переможцем пари Україна – Італія. Нагадаємо, що у чвертьфіналі наші тенісистки здолали бельгійок, а італійки впоралися з китаянками.