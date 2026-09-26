Костюк знялася з турніру серії WTA 1000 в Пекіні

Друга ракетка України Марта Костюк (10) відмовилася від участі від турніру серії WTA 1000, який з 30 вересня по 11 жовтня відбудеться у китайському Пекіні.

Про це повідомив Великий теніс України.

Костюк продовжує відновлюватися від травми правого зап'ястя, якої вона зазнала у серпні на іншому "тисячнику" в Цинциннаті. Через це українка не зуміла зіграти за національну збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, який триває у Шеньчжені.

Поки невідомо, чи зуміє тенісистка відновитися до наступного змагання WTA 1000. Воно відбудеться в Ухані з 12 по 18 жовтня.

Останнім матчем Марти у WTA-турі став чвертьфінал турніру у Гвадалахарі, де Костюк поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій.