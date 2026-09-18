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Костюк не зіграє за збірну України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 18 вересня 2026, 18:38
Костюк не зіграє за збірну України у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Марта Костюк
Getty images

Друга ракетка України Марта Костюк не зіграє за національну збірну у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться у китайському Шеньчжені з 22 по 27 вересня.

Про це спортсменка повідомила у своєму інстаграмі.

"Як ви, можливо, знаєте, останні кілька тижнів я борюсь із болем у зап'ясті. Я сподівалася, що відпочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль тільки посилився.

МРТ підтвердила, що моєму зап'ястю потрібно більше часу та належне відновлення, перш ніж я знову зможу змагатися.

Це означає, що, на жаль, я не зможу приєднатися до збірної України у Фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Я дуже чекала на це, щоб зіграти разом із дівчатами та разом представляти Україну.

Це завжди неймовірно особливе відчуття, тому мені дуже прикро, що доводиться це пропустити", – написала Костюк.

Таким чином, у заявці збірної України на турнір залишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Олександру Олійникову було виключено з попереднього складу команди за підсумками US Open.

Нагадаємо, що наша команда у чвертьфіналі в межах КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії.

Костюк напередодні поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі.

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