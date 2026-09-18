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Перша ракетка світу не зіграє за свою збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 18 вересня 2026, 15:00
Перша ракетка світу не зіграє за свою збірну в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг
Єлена Рибакіна
Getty images

Перша ракетка Казахстану Єлена Рибакіна не виступить за свою національну збірну у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг, який відбудеться з 22 по 27 вересня у китайському Шеньчжені.

Про це тенісистка повідомила в інстаграмі.

"Привіт усім. Мені доводиться оголосити, що я не зможу взяти участь у Кубку Біллі Джин Кінг цього року. Мені дуже шкода пропускати Шеньчжень. Це таке приємне місце з чудовою публікою.

Останній місяць був важким для мого тіла, і мені потрібно відновитись і бути на висоті, щоб знову брати участь у змаганнях. Бажаю дівчатам удачі", – написала Рибакіна.

Єлена після чемпіонства на US Open із поточного тижня дебютувала у статусі першої ракетки світу. Перед стартом американського мейджору Рибакіна мала пошкодження ахіллового сухожилля.

Нагадаємо, збірна Казахстану у чвертьфіналі КБДК зіграє проти команди Іспанії. Матч відбудеться 23 вересня у Шеньчжені.

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