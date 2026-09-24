Ефект цвітіння Калини: цифри та факти перемоги над Бельгією

, яка дебютувала в неофіційному чемпіонаті світу 10 травня 1993 року.

Матч із Бельгією став 109-м в історії незалежної жіночої збірної України

Баланс особистих зустрічей України та Бельгії став 2:0 на користь українок:

і зробила це вже вдруге. У листопаді 2023 року саме Ангеліна задала переможний тон у матчі з Нідерландами

Вона здобула важливу стартову перемогу в "оупенері"

За її відсутності естафету успішно прийняла Ангеліна Калініна.

Тоді вона здобула дві перемоги в одиночному розряді. Тепер Ангеліна знову принесла Україні два очки, додавши до одиночної перемоги найважливіше

Матчева зустріч із Нідерландами три роки тому була єдиною для Калініної у складі збірної.

Поразка Еліни Світоліної завадила їй відсвяткувати 20-ту перемогу у складі збірної.

Втім, через два дні вона матиме ще одну спробу. Водночас Еліна вийшла на

чисте четверте місце за кількістю зіграних матчів

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32

, відірвавшись від Юлії Бейгельзимер (31). Попереду лише сестри Альона та Катерина Бондаренко (по 34 матчі) та Олена Татаркова (38).