Ефект цвітіння Калини: цифри та факти перемоги над Бельгією
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Цього четверга, 24 вересня, на хардовому корті в китайському Шеньчжені жіноча національна збірна України розпочала свій виступ у фінальній частині Кубку Біллі Джин Кінг.
У чвертьфіналі "синьо-жовті" дотиснули Бельгію (2:1) та вдруге поспіль повторили своє найкраще досягнення в історії турніру.
У півфіналі підопічні Іллі Марченка зіграють із переможцем пари Китай – Італія. А ми традиційно подивимося на перемогу України крізь призму цифр і фактів.
- Матч із Бельгією став 109-м в історії незалежної жіночої збірної України, яка дебютувала в неофіційному чемпіонаті світу 10 травня 1993 року.
- Баланс особистих зустрічей України та Бельгії став 2:0 на користь українок: 1:0 – Україна – Бельгія, 3:2, 2008 рік; 2:0 – Україна – Бельгія, 2:1, 2026 рік.
- П'ять разів поспіль Марта Костюк відкривала матчі збірної України. За її відсутності естафету успішно прийняла Ангеліна Калініна. Вона здобула важливу стартову перемогу в "оупенері" – і зробила це вже вдруге. У листопаді 2023 року саме Ангеліна задала переможний тон у матчі з Нідерландами – 3:1.
- Матчева зустріч із Нідерландами три роки тому була єдиною для Калініної у складі збірної. Тоді вона здобула дві перемоги в одиночному розряді. Тепер Ангеліна знову принесла Україні два очки, додавши до одиночної перемоги найважливіше – перемогу в парі разом із Людмилою Кіченок.
- Показники Калініної у збірній – 4 матчі, 4 перемоги.
- Поразка Еліни Світоліної завадила їй відсвяткувати 20-ту перемогу у складі збірної. Втім, через два дні вона матиме ще одну спробу. Водночас Еліна вийшла на чисте четверте місце за кількістю зіграних матчів – 32, відірвавшись від Юлії Бейгельзимер (31). Попереду лише сестри Альона та Катерина Бондаренко (по 34 матчі) та Олена Татаркова (38).
- Матч із Бельгією став для Світоліної 24-ю матчевою зустріччю, що є третім показником в історії збірної. Попереду лише Ольга Савчук (25) та Олена Татаркова (27). Отже, наступна матчева зустріч виведе Еліну на другу сходинку цього реєстру.
- Людмила Кіченок увійшла до національного топ-10 за кількістю зіграних матчів – 17. І що цікаво, вона ділить цю сходинку зі своєю сестрою Надією. Здобувши восьме очко у складі збірної, Людмила також ділить 11-те місце за цим показником. Крім того, вона вирівняла баланс перемог і поразок у парному розряді – 7:7.
- Зважаючи на формат турніру, участь Кіченок у півфіналі залежить уже не лише від неї, а й від партнерок. Проте завдання-мінімум і Людмила, і збірна України вже виконали.
- Продовжує зміцнювати своє резюме капітан жіночої збірної Ілля Марченко, який виграв уже шість із семи зіграних протистоянь. Нагадаємо, єдина його поразка припала на найвищу точку в історії тенісної збірної України – торішній півфінал КБДК.