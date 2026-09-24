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Ефект цвітіння Калини: цифри та факти перемоги над Бельгією

Ігор Грачов — 24 вересня 2026, 13:30
Getty Images
Ефект цвітіння Калини: цифри та факти перемоги над Бельгією

Цього четверга, 24 вересня, на хардовому корті в китайському Шеньчжені жіноча національна збірна України розпочала свій виступ у фінальній частині Кубку Біллі Джин Кінг.

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У чвертьфіналі "синьо-жовті" дотиснули Бельгію (2:1) та вдруге поспіль повторили своє найкраще досягнення в історії турніру.

У півфіналі підопічні Іллі Марченка зіграють із переможцем пари Китай Італія. А ми традиційно подивимося на перемогу України крізь призму цифр і фактів.

  • Матч із Бельгією став 109-м в історії незалежної жіночої збірної України, яка дебютувала в неофіційному чемпіонаті світу 10 травня 1993 року.
  • Баланс особистих зустрічей України та Бельгії став 2:0 на користь українок: 1:0 – Україна – Бельгія, 3:2, 2008 рік; 2:0 – Україна – Бельгія, 2:1, 2026 рік.
  • П'ять разів поспіль Марта Костюк відкривала матчі збірної України. За її відсутності естафету успішно прийняла Ангеліна Калініна. Вона здобула важливу стартову перемогу в "оупенері" і зробила це вже вдруге. У листопаді 2023 року саме Ангеліна задала переможний тон у матчі з Нідерландами 3:1.
  • Матчева зустріч із Нідерландами три роки тому була єдиною для Калініної у складі збірної. Тоді вона здобула дві перемоги в одиночному розряді. Тепер Ангеліна знову принесла Україні два очки, додавши до одиночної перемоги найважливіше перемогу в парі разом із Людмилою Кіченок.
  • Показники Калініної у збірній 4 матчі, 4 перемоги.
  • Поразка Еліни Світоліної завадила їй відсвяткувати 20-ту перемогу у складі збірної. Втім, через два дні вона матиме ще одну спробу. Водночас Еліна вийшла на чисте четверте місце за кількістю зіграних матчів 32, відірвавшись від Юлії Бейгельзимер (31). Попереду лише сестри Альона та Катерина Бондаренко (по 34 матчі) та Олена Татаркова (38).
  • Матч із Бельгією став для Світоліної 24-ю матчевою зустріччю, що є третім показником в історії збірної. Попереду лише Ольга Савчук (25) та Олена Татаркова (27). Отже, наступна матчева зустріч виведе Еліну на другу сходинку цього реєстру.
  • Людмила Кіченок увійшла до національного топ-10 за кількістю зіграних матчів 17. І що цікаво, вона ділить цю сходинку зі своєю сестрою Надією. Здобувши восьме очко у складі збірної, Людмила також ділить 11-те місце за цим показником. Крім того, вона вирівняла баланс перемог і поразок у парному розряді 7:7.
  • Зважаючи на формат турніру, участь Кіченок у півфіналі залежить уже не лише від неї, а й від партнерок. Проте завдання-мінімум і Людмила, і збірна України вже виконали.
  • Продовжує зміцнювати своє резюме капітан жіночої збірної Ілля Марченко, який виграв уже шість із семи зіграних протистоянь. Нагадаємо, єдина його поразка припала на найвищу точку в історії тенісної збірної України торішній півфінал КБДК.
Кубок Біллі Джин Кінг