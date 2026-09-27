Мухова – про перемогу над Калініною: Ключем до успіху стала надійна подача

Чеська тенісистка Кароліна Мухова поділилася, що стало ключем до перемоги над українкою Ангеліною Калініною в першому поєдинку фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Думаю, я досить надійно подавала, тож це стало чудовим ключем до успіху. Але, знаєте, це ж фінал. Ми вийшли з максимальною концентрацією та боролися за кожен м'яч. Рада, що за моєю спиною вся моя команда, чеські вболівальники і, звичайно ж, китайська публіка. Грати тут дуже приємно.

Повторюся, я знала, що за мною стоїть уся команда. У нас у роздягальні завжди є свої ритуали: ми співаємо, танцюємо, і це допомагає зняти напругу. Але я, звичайно, нервувала. Мені дуже хотілося викластися на максимум і принести команді перше очко", – сказала Мухова.