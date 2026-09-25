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Олійникова: Те, що я не поїхала виступати за збірну – на краще

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 16:05
Олійникова: Те, що я не поїхала виступати за збірну – на краще
Олександра Олійникова
Getty Images

Українська тенісистка Олександра Олійникова (47) відповіла на запитання про те, чи пояснив капітан збірної України Ілля Марченко її відсутність у складі на фінальну частину Кубку Біллі Джин Кінг.

Свою відповідь Олійникова опублікувала у сторіз на власній сторінці в Інстаграмі.

"Це фото в моїй галереї з моїх поїздок у Краматорськ цього року. Зараз ситуація в місті значно погіршилася, і один із головних спонсорів цього – "Газпром". Мене замінили на гравчиню (Ангеліну Калініну, – прим.), яка самостійно, добровільно обрала собі на Мейджор напарницю (Анну Бондар, – прим.), яка радо поїхала на турнір, організований цією ж компанією. При цьому я навіть не впевнена, що вона хоч на одному з хардових турнірів виступила успішніше в сезоні-2026.

Фінальний склад коментувати не буду. Я не набагато більше знаю, ніж тенісні фанати, але ті припущення, до яких я можу прийти, — це не гарні речі. Зрештою, мене це дуже сильно розгойдало ментально, коли я розумію, що їм – байдуже. Але зараз я вважаю, що те, що я не поїхала [виступати] за збірну, враховуючи те, що я бачу, – це на краще", – написала Олійникова.

Нагадаємо, у півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг-2026 збірна України 26 вересня зіграє проти Італії. Раніше українки пройшли Бельгію.

Ангеліна Калініна Олександра Олійникова Жіноча збірна України з тенісу

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