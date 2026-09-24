Світоліна програла 217 ракетці світу, рахунок у чвертьфіналі КБДК Україна – Бельгія зрівнявся

Еліна Світоліна (7) несподівано поступилася Грет Міннен (217) у другому поєдинку чвертьфінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії .

Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з результатом 7:6(5), 4:6, 4:6.

Старт поєдинку вийшов невдалим для Світоліної. Велика кількість невимушених помилок призвела до рахунку 0:3, однак досвід дозволив першій ракетці України виправити становище. Еліна почала краще тримати м'яч у корті й вдало контратакувати.

Серія брейків дала можливість одеситці повести 5:4, але подати на сет не вийшло. Міннен забезпечила собі тай-брейк, на якому у найбільш потрібний момент Світоліна взяла очко на подачі суперниці – 7:6(5).

Друга партія теж розпочалася з брейку бельгійки. В середині сету низка брейк-пойнтів була в кожної тенісистки, Міннен вдалося втримати свою перевагу – 4:6.

Важка боротьба продовжилася у вирішальній партії, однак сил у суперниці залишилося більше. Бельгійка зробила брейк у дев'ятому геймі й дотиснула Еліну – 4:6.

За поєдинок Світоліна 5 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилок та 2 брейки. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Бельгія 1:1 Другий матч, 24 вересня Еліна Світоліна (Україна) – Грет Міннен (Бельгія) 7:6(5), 4:6, 4:6

Тенісистки раніше не зустрічалися. Світоліна програла перший з 33 матчів у сезоні, в якому забирала перший сет.

Долю путівки до півфіналу КБДК вирішить парний поєдинок. На нього заявлені від України Ангеліна Калініна та Людмила Кіченок, від Бельгії – Магалі Кемпен та Лара Салден.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна принесла перше очко збірній України в матчі з Бельгією.