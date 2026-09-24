Збірна України обіграла Бельгію в парному матчі й пробилася у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна України здобула перемогу над командою Бельгії з рахунком 2:1 у чвертьфінальному матчі Кубку Біллі Джин Кінг і вийшла до півфіналу турніру. У вирішальній парній зустрічі Ангеліна Калініна і Людмила Кіченок обіграли Магалі Кемпен і Лару Салден.
Гра тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася з результатом 6:3, 6:3.
Ангеліна Калініна/Людмила Кіченок (Україна) – Магалі Кемпен/Лара Салден (Бельгія) 6:3, 6:3
Калініна провела свій перший парний поєдинок за національну команду й здобула перемогу. У її активі також три з трьох виграні матчі в одиночках. Кіченок виступає виключно в парах і має рівний баланс: 7 перемог і 7 поразок.
Збірна України вдруге поспіль вийшла у півфінал Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого року на цій стадії змагань наша команда поступилася майбутнім чемпіонкам італійкам.
Зараз українки також можуть у півфіналі зустрітися зі збірною Італії, якщо та трохи пізніше 24 вересня переможе господарок, китаянок.
Нагадаємо, що Ангеліна Калініна принесла перше очко збірній України в матчі з Бельгією, а Еліна Світоліна свій одиночний матч програла.
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