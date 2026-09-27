Світоліна – про підсумки КБДК: Ми дуже мотивовані повернутися наступного року і виступити ще краще

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свою поразку в поєдинку фінального матчу Кубку Біллі Джин Кінг від Лінди Носкової та підбила підсумки турніру для національної команди.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Еліна вважає, що мала шанси на перемогу проти Носкової, однак суперниця виявилася кращою.

"М ені здається, у мене були шанси в обох сетах. Якщо чесно, у першому сеті особливо – коли мені вдалося зробити брейк. Але потім вона зіграла справді дуже добре. Звичайно, це був теніс із дуже високою інтенсивністю і великим ризиком".

Загалом Світоліна задоволена виходом команди у фінал КБДК і мотивована наступного року завоювати титул.

"С ьогодні для нас був непростий день. Але я дуже пишаюся командою і всією роботою, яку ми виконали цього року. Ми зробили ще один крок до того, щоб стати тут чемпіонками, але цього року цього не сталося. Ми дуже мотивовані повернутися наступного року і виступити ще краще".

Нагадаємо, українки поступилися в обох одиночних зустрічах фіналу КБДК команді Чехії. Ангеліна Калініна не впоралася з Кароліною Муховою, а Еліна Світоліна програла Лінді Носковій.