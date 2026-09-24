Калініна принесла збірній України перше очко у чвертьфінальному матчі КБДК проти Бельгії

Збірна України лідирує після першого поєдинку чвертьфіналу Кубку Біллі Джин Кінг проти команді Бельгії з рахунком 1:0. Ангеліна Калініна (48) у непростому поєдинку перемогла Яну Отципку (474).

Гра тривала 2 години 8 хвилин і завершилася з результатом 6:7(5), 6:1, 6:1.

Капітан бельгійців Вім Фіссетт здивував складом своєї команди на матч. Єдину представницю топ-100 світового рейтингу, Ганне Вандевінкель, він залишив поза грою.

Проти Калініної вийшла 21-річна Яна Отципка, абсолютно невідома спортсменка, яка одразу здивувала українку атакувальними ударами з будь-яких позицій.

У першій партії суперниці обидві почергово то робили брейки, то брали власні подачі, а тай-брейк бельгійка провела впевненіше. З третього сет-пойнту Отципка вийшла вперед - 6:7(5). За весь сет Калініна мала нуль (!) активно виграних м'ячів через виключно захисну гру.

Після такого холодного душу Ангеліна нарешті заграла активніше, і рахунок став швидко рости на її користь. За 28 хвилин Калініна забрала другий сет – 6:1.

Вирішальна партія теж проходила під контролем нашої тенісистки. Отципка втратила впевненість і багато помилялася, Ангеліна ж спокійно використала перевагу в класі. 6:1 – і Україна після першої зустрічі попереду.

За поєдинок Калініна 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 16 (!) помилок на подачі та 3 брейки.

Кубок Біллі Джин Кінг Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал Україна – Бельгія 1:0 Перший матч, 24 вересня Ангеліна Калініна (Україна) – Яна Отципка (Бельгія) 6:7(5), 6:1, 6:1

Тенісистки раніше не зустрічалися.

Калініна провела третій поєдинок у кар'єрі у складі збірної України й здобула третю перемогу.

Для виходу в півфінал КБДК нашій команді потрібно виграти одну зустріч із двох, що залишилися. У другому одиночному поєдинку на корт вийдуть лідерки збірних. Еліна Світоліна (7) екзаменуватиме Грет Міннен (217). На пару заявлені від України Калініна та Людмила Кіченок, від Бельгії – Магалі Кемпен і Лара Салден.

Переможець двобою у півфіналі зустрінеться з сильнішим у матчі Італія – Китай.

Нагадаємо, що напередодні чвертьфінальну стадію КБДК подолали збірні Чехії та Іспанії.