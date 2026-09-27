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Це була наша мрія: збірна Чехії – про перемогу над Україною у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 21:30
Це була наша мрія: збірна Чехії – про перемогу над Україною у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг
Getty Images

Тенісистки збірної Чехії прокоментували перемогу над Україною у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг, наголосивши, що це дуже особливий момент.

Їх слова наводить BTU.

Зокрема, Лінда Носкова відзначила опір Еліни Світоліної, яка в першому сеті повела з брейком 3:1, а в другому відіграла два матчболи на тайбрейку.

"Еліна – чудова тенісистка, вона змусила мене боротися. Рада, що змогла довести матч до перемоги", – сказала Носкова.

Кароліна Мухова, яка принесла Чехії перше очко у фіналі, назвала здобуття трофея здійсненням мрії.

"Це дуже особливий момент. Я мріяла підняти цей трофей. Зробити це разом із дівчатами — справжнє задоволення. Пишаюся тим, як ми провели весь тиждень: як боролися, тренувалися та підтримували атмосферу в команді. Перемога стала чудовим завершенням", – сказала Мухова.

Для Барбори Стрицової цей титул став першим на посаді капітанки. Раніше вона шість разів вигравала турнір як гравчиня.

"Перемогти спочатку як гравчиня, а тепер як капітанка такої неймовірної команди – це дуже багато для мене означає. Якщо чесно, я про це мріяла, хоча й не говорила вголос. Зараз усе здається нереальним, але це сталося", – сказала Стрицова.

Нагадаємо, українки поступилися в обох одиночних зустрічах фіналу КБДК команді Чехії. Ангеліна Калініна не впоралася з Кароліною Муховою, а Еліна Світоліна програла Лінді Носковій.

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