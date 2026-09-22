Визначився перший півфіналіст Кубку Біллі Джин Кінг
Лінда Носкова
Першим півфіналістом Кубку Біллі Джин Кінг стала збірна Чехії, яка у двох одиночних поєдинках обіграла команду Великої Британії. Другу перемогу чешкам принесла чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова (6), яка здолала Кеті Бултер (54).
Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).
Кубок Біллі Джин Кінг
Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал
Чехія – Велика Британія 2:0
Другий матч, 22 вересня
Лінда Носкова (Чехія) – Кеті Бултер (Велика Британія) 6:2, 7:6(3)
Тенісистки зустрічалися втретє, Носкова вигравала двічі.
Оскільки чешки здобули необхідні дві перемоги, парний поєдинок проводитися не буде.
У півфіналі збірна Чехії протистоятиме сильнішим у матчі між командами Казахстану та Іспанії, який відбудеться 23 вересня.
Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє проти Бельгії.