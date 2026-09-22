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Визначився перший півфіналіст Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 22 вересня 2026, 17:35
Визначився перший півфіналіст Кубку Біллі Джин Кінг
Лінда Носкова
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Першим півфіналістом Кубку Біллі Джин Кінг стала збірна Чехії, яка у двох одиночних поєдинках обіграла команду Великої Британії. Другу перемогу чешкам принесла чемпіонка Вімблдона Лінда Носкова (6), яка здолала Кеті Бултер (54).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:2, 7:6(3).

Кубок Біллі Джин Кінг
Чвертьфінал, Шеньчжень, хард, зал
Чехія – Велика Британія 2:0
Другий матч, 22 вересня

Лінда Носкова (Чехія) – Кеті Бултер (Велика Британія) 6:2, 7:6(3)

Тенісистки зустрічалися втретє, Носкова вигравала двічі.

Оскільки чешки здобули необхідні дві перемоги, парний поєдинок проводитися не буде.

У півфіналі збірна Чехії протистоятиме сильнішим у матчі між командами Казахстану та Іспанії, який відбудеться 23 вересня.

Нагадаємо, що збірна України у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє проти Бельгії.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг

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