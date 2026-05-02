Головний матч кар'єри проти росіянки: анонс фіналу Костюк – Андрєєва в Мадриді

Марта Костюк перебуває на відстані одного матчу від найбільшого титулу у своїй кар'єрі. 2 травня 23-річна українка проведе дебютний для себе фінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. Суперниця Марті дісталася для такого поєдинку принципова: росіянка Мірра Андрєєва.

Костюк відома своєю патріотичною громадською позицією й безумовно, майбутня гра набуде для неї подвійної важливості.

Марта Костюк, 23 ракетка світу

Шлях українки до найбільшого фіналу в її житті детально розібраний в анонсах її чвертьфінального та півфінального поєдинків. Тому про нього дуже коротко.

Костюк яскраво розпочала сезон, обігравши на першому турнірі WTA 500 в австралійському Брісбені трьох представниць топ-10 рейтингу та поступившись у фіналі лише першій ракетці світу Аріні Сабалєнці.

У першому колі Australian Open наша тенісистка отримала травму: розрив зв'язки ноги, через яку пропустила півтора місяці. Після відновлення, на "тисячниках" у Індіан-Веллсі та Маямі Марта поступилася у третіх раундах другій у рейтингу казахстанці Єлені Рибакіній.

Почала ґрунтовий відрізок сезону Костюк у Глівіце, де українська збірна вдруге поспіль пробилася до фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг після перемоги над командою Польщі. Сама Марта провела єдиний матч, в якому розгромила Магду Лінетт.

Після цього спортсменка вирушила до Руана на турнір WTA 250 у статусі першої сіяної, здобула там 5 перемог, в тому числі, у фіналі над 19-річною Веронікою Подрез, отримавши другий трофей цієї категорії в кар'єрі.

Марта Костюк (справа) та Вероніка Подрез Скріншот

На хвилі успіху Костюк приїхала до Мадрида, де вже виграла 5 зустрічей.

Варто сказати, що здобуті ці успіхи були завдяки грамотній тактичній підготовці до поєдинків. Тренерка Марти Сандра Заневська проводить зі своєю підопічною хорошу передматчеву роботу.

Суперниць у другому та четвертому раундах турніру, відповідно, казахстанку Путінцеву та американку Макнеллі Костюк обігравала завдяки своїм атакувальним умінням.

П'ята ракетка світу Джессіка Пегула в третьому колі була переможена через гру від захисту. Грізна представниця США прийняла запрошення українки атакувати з не найзручніших м'ячів, надто пізно зрозуміла, що потрапила в пастку, і відверто про це сказала після поєдинку.

З чешкою Носковою у чвертьфіналі в Марти вийшов доволі дивний перший сет. Обидві суперниці довго призвичаювалися до вечірньої холодної вітряної погоди. Костюк зробила це першою, впевнено виграла тай-брейк першого сету, а в другому просто знищила суперницю гостроатакувальним тенісом.

А півфінал із ексросіянкою Потаповою українка знову провела здебільшого від захисту, даючи опонентці можливість багато помилятися. Ця тактика дала збій у другій партії, коли росіянка раптом почала стабільно влучати в корт, однак спрацювала у першій та третій.

Марта Костюк Denis Didkivskyi

"Щасливий" бубновий валет став символом найбільшого фіналу в кар'єрі Костюк. Марта стала лише третьою в історії українкою, яка дісталася до вирішального матчу турніру WTA 1000. Ангеліні Калініній Рим-2023 не підкорився, а Еліна Світоліна має 4 титули змагань такого рівня.

Одне досягнення національного масштабу Костюк уже має. Тенісистка стала першою українкою, яка в рамках одного сезону дійшла до трьох фіналів WTA різних категорій (Брісбен – WTA 500, Руан – WTA 250, Мадрид – WTA 1000). Не натякаємо на Grand Slam, але ще грати більш ніж пів року.

Загалом же фінал у Мадриді стане шостим у кар'єрі Марти Костюк.

Мірра Андрєєва, 8 ракетка світу

Минулого сезону, ще у віці 17 років, юна росіянка увірвалася до еліти світового тенісу. Вигравши два поспіль (!) тисячники в Дубаї та Індіан-Веллсі, Андрєєва впевнено прописалася у топ-10 світового рейтингу.

Для порівняння, Костюк, попри свій величезний талант, досі жодного разу не входила до 15 найкращих тенісисток планети й може зробити це у випадку завоювання титулу в Мадриді.

Найкраще ж досягнення Андрєєвої – 5 рядок рейтингу WTA.

У поточному сезоні Мірра здобула два титули на "пятисотниках". У січні стала переможницею в Аделаїді на харді, а три тижні тому стала чемпіонкою на ґрунті в Лінці.

Треба відзначити, що Андрєєва проводить багато турнірів, очевидно, сподіваючись на швидке відновлення завдяки своїй молодості. З 8 квітня по сьогоднішній день вона не пропустила жодного ігрового тижня, виступивши у вже згаданому Лінці, Штутгарті, де дійшла до півфіналу, і ось зараз у Мадриді.

Мірра Андрєєва Getty images

Турнірний шлях у столиці Іспанії для Андрєєвої видався не найскладнішим. Стартувала вона, як і всі сіяні тенісистки, з другого кола, і перші три суперниці, за збігом обставин, були угорками. Панну Удварді та Далму Гальфі росіянка обіграла впевнено, а ось із кривдницею Еліни Світоліної, Анною Бондар, довелося помучитися три партії та майже три години.

У чвертьфіналі Андрєєвій дісталася найбільш високорейтингова опонентка за весь турнір, канадійка Фернандес, 25 ракетка світу. Її, як і сенсаційну переможницю Сабалєнки, американку Таунсенд, Мірра пройшла у двох непростих сетах.

Андрєєва будує гру від потужної подачі, швидкість якої подекуди може перевищувати 180 км/год. До чого це призводить, можна було побачити у півфіналі проти Таунсенд. До останніх кількох геймів поєдинку, коли в обох тенісисток далося взнаки хвилювання, відсоток виграних м'ячів росіянки з першої подачі дорівнював неймовірним 93%.

В розіграшах же у росіянки є одна важлива особливість. Вона у свої 19 (день народження відсвяткувала якраз у Мадриді) має без перебільшення один з найкращих ударів зліва у Турі. Причому бекхенд по лінії треба називати абсолютно найкращим серед усіх тенісисток.

Зате справа від Андрєєвої майже не варто очікувати неприємностей. У багатьох футболістів одна нога, як то кажуть, "для ходьби" – подібним виразом можна охарактеризувати її форхенд.

Розумінням цього прекрасно скористалася досвідчена Еліна Світоліна в матчі 1/8 фіналу Australain Open-2026. Українка переважну більшість м'ячів направляла під праву руку опонентці й досягла впевненої перемоги, позбавивши Андрєєву головного козиря.

А коли гра в тінейджерки не виходить, вона починає звинувачувати в цьому усіх, окрім самої себе. Вже не раз Андрєєва ганьбилася в таких випадках, матюкаючи весь білий світ.

Очні зустрічі

Костюк і Андрєєва провели між собою один поєдинок. Він відбувся в австралійському Брісбені у січні поточного року. Марта тоді перебувала у хорошій формі, мала перевагу у перестрілках із задньої лінії й здобула заслужену перемогу з рахунком 7:6(7), 6:3.

Втім, часу вже минуло чимало й покриття було хардовим, а не ґрунтовим.

Прогноз букмекерів

Зустрічатимуться талановиті молоді тенісистки, в кожної з яких є свої сильні сторони та недоліки. Букмекерські контори невелику перевагу віддають Андрєєвій. На її перемогу можна поставити в середньому з коефіцієнтом 1.65. Успіх Марти оцінюється в 2.25.

Логіку тут прослідкувати нескладно. Андрєєва, хоч і молодша майже на 5 років, однак уже має успішний досвід проведення фіналів турнірів такого рівня. Костюк же, хоч і переважає суперницю за рівнем тенісного таланту, поки через певні психологічні нюанси не змогла реалізувати його й наполовину.

Втім, поточного сезону прогрес Марти видно неозброєним оком, тому росіянку великою фавориткою й не вважають.

Хто краще впорається з психологічним навантаженням принципової зустрічі (спорт не є поза політикою, як ми прекрасно розуміємо), зуміє краще реалізувати тактичні заготовки на поєдинок, та й переможе.

Ще одним нюансом є фізична готовність спортсменок, адже обидві зіграли за місяць багато матчів. В росіянки їх більше, до того ж, у Мадриді вона виступає й у парному розряді, де дійшла до фіналу, який відбудеться 3 травня. "Фізика" загалом вважається сильною стороною Костюк.

Де дивитися фінал Костюк – Андрєєва

Матч між Мартою Костюк та Міррою Андрєєвою відбудеться у Мадриді 2 травня о 18:00 за київським часом. В Україні гру транслюватиме в прямому ефірі канал Setanta Sports Premium з українським коментарем.