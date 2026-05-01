Костюк обіграла ексросіянку Потапову і вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000

Марта Костюк вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Мадриді, перемігши в півфінальному матчі ексросіянку, а нині представницю Австрії Анастасію Потапову (56).

Матч тривав 1 годину 37 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 1:6, 6:1.

На старті поєдинку Марта грамотно скористалася своїм досвідом гри холодними мадридськими вечорами. Потапова свої попередні матчі проводила виключно вдень, тож до уповільнення м'ячів та дивних відскоків виявилася трохи не готовою. Костюк повела 3:0 і довела першу партію до впевненої перемоги - 6:2.

А ось у другому сеті новоспечена австрійка перестала багато помилятися й заганяла Костюк по кутах корту. Українка намагалася відповідати активною грою, але це призводило здебільшого до помилок.

За партію Марта не втримала жодної своєї подачі, а її відсоток виграшу перших м'ячів становив жахливі 18%. Рахунок за сетами зрівнявся.

Зрозумівши, що грати в атаку не виходить, вирішальну партію Костюк розпочала в захисній манері, постійно змушуючи суперницю думати, як відповідати на різані удари українки. І Потапова не витримала.

Анастасія почала помилятися, рахунок швидко виріс до 4:0 на користь Марти й наша тенісистка перемогу вже не випустила – 6:1.

За поєдинок Костюк 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Півфінал, 30 квітня

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:2, 1:6, 6:1

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула три перемоги. У вирішальному матчі змагань Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої (8), яку обіграла цього року в Брісбені.

Марта вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000, ставши третьою українкою в історії, кому це вдалося. Титули змагань цієї категорії (4) має на своєму рахунку лише Еліна Світоліна.

Загалом же це шостий вирішальний матч на рівні Туру для нашої тенісистки, у попередніх киянка завоювала два титули.

У грунтовому сезоні Костюк ще не знає гіркоти поразок, вигравши 11 матчів поспіль у всіх змаганнях.

З наступного тижня Марта повернеться до топ-20 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76). У чвертьфіналі Костюк перемогла чешку Лінду Носкову (13).