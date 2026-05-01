Непроста перемога у півфіналі: огляд матчу Костюк – Потапова в Мадриді
Українська тенісистка Марта Костюк у трисетовому півфінальному матчі турніру серії WTA 1000 в Мадриді зуміла обіграти ексросіянку, а нині австрійку Анастасію Потапову і вийти у дебютний для себе фінал змагань цієї категорії.
Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:2, 1:6, 6:1
Суперниці зустрічалися вп'яте, українка здобула три перемоги. У вирішальному матчі змагань Костюк зіграє проти росіянки Мірри Андрєєвої (8), яку обіграла цього року в Брісбені.
Марта вперше в кар'єрі вийшла у фінал турніру WTA 1000, ставши третьою українкою в історії, кому це вдалося. Титули змагань цієї категорії (4) має на своєму рахунку лише Еліна Світоліна.
Загалом же це шостий вирішальний матч на рівні Туру для нашої тенісистки, у попередніх киянка завоювала два титули.
У грунтовому сезоні Костюк ще не знає гіркоти поразок, вигравши 11 матчів поспіль у всіх змаганнях.
З наступного тижня Марта повернеться до топ-20 світового рейтингу.
Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за казахстанку Юлію Путінцеву (80). У третьому колі Марта обіграла п'яту ракетку світу зі США Джессіку Пегулу, а в 1/8 фіналу розібралася з іншою американкою, Кеті Макнеллі (76). У чвертьфіналі Костюк перемогла чешку Лінду Носкову (13).