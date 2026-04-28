Росіянка Андрєєва стала першою півфіналісткою турніру в Мадриді

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (8) стала першою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Мадриді. У чвертьфінальному поєдинку вона обіграла канадійку Лейлу Фернандес (25).

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(1), 6:3.

В обох партіях Фернандес була попереду з брейком, однак не втримала перевагу.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Чвертьфінал, 28 квітня

Мірра Андрєєва (-) – Лейла Фернандес (Канада) 7:6(1), 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, росіянка має дві перемоги. В наступному раунді змагань Андрєєва зіграє проти сильнішої в матчі між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Гейлі Баптист (32, США).

Нагадаємо, що до чвертьфінальної стадії турніру в Мадриді після перемоги над американкою Кеті Макнеллі (76) вийшла українка Марта Костюк (23).