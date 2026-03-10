Розбила ракетку і послала фанатів: росіянка Андрєєва зганьбилася після поразки на Індіан-Веллс

На престижному турнірі BNP Paribas Open стався гучний скандал за участю так званої "нейтральної" тенісистки Мірри Андрєєвої.

У матчі третього кола вона програла представниці Чехії Катерина Синякова, не зумівши захистити титул, здобутий минулого року.

Поєдинок тривав майже три години і завершився перемогою Синякової з рахунком 4:6, 7:6(5), 6:3.

Після фінального розіграшу Мірра Андрєєва не змогла стримати емоцій. Тенісистка зі злості жбурнула ракетку об корт, а потім вигукнула образливу фразу у бік глядачів: "Пішли ви всі на ***".

Реакція її суперниці була красномовною. Катерина Синякова лише засміялася і зробила фейспалм, явно демонструючи сором за поведінку опонентки.

Нгаадаємо, для Мірри такий стан є нормою. Не так давно вона зганьбилася під час матчу Australian Open, обізвавши фанатів, які вболівали проти неї.

Раніше повідомлялося, що "нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка відзначилася схожим епізодом у протистоянні з Еліною Світоліною, пославши українку.