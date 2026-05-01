Костюк – про перемогу над Потаповою: Неймовірно рада, що переломила хід матчу

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася емоціями від дебютного виходу в фінал турнірів WTA 1000 після перемоги в півфінальному матчі змагань у Мадриді над австрійкою Анастасією Потаповою.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Чесно кажучи, це неймовірно. Думаю, другий сет сьогодні вийшов дуже дивним. Я не програвала жодної партії цього тижня, тому сам факт, що я її програла, був трохи незвичним. Але я дуже пишаюся тим, як мені вдалося продовжувати підтримувати себе. Сьогодні я не грала так, як зазвичай, але відчула, що саме це і було ключем до успіху, і, схоже, їй це не сподобалося", – сказала Марта.

Костюк і Потапова грали між собою в Мадриді торік на стадії 1/8 фіналу, тоді українка легко перемогла.

"Мені здається, наш матч минулого року був зовсім іншим. Вона грала інакше, і умови сьогодні, як на мене, трохи були на її користь – м'ячі були дуже важкими, вони не "підхоплювали" моє обертання, тому вона трималася дуже далеко за задньою лінією. Я пробувала різні варіанти. Очевидно, те, що я робила в другому сеті, не спрацювало. Але я неймовірно рада тому, як змогла переломити хід матчу", – підсумувала наша тенісистка.

Нагадаємо, що суперницею Костюк у фінальному матчі в Мадриді, який відбудеться 2 травня, стане росіянка Мірра Андрєєва.