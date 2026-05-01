Костюк виходом в фінал у Мадриді встановила рекорд українського тенісу

Марта Костюк стала першою українською тенісисткою, якій вдалося за один сезон дійти до фіналів трьох турнірів різних категорій WTA.

Статистичні дані наводить Великий теніс України.

У січні Костюк стала фіналісткою на турнірі серії WTA 500 в австралійському Брісбені, де поступилася лідерці свтового рейтингу Аріні Сабалєнці.

Два тижні тому Марта здобула титул у французькому Руані на змаганні WTA 250. Там 23-річна киянка обіграла іншу українку, на 4 роки молодшу Вероніку Подрез.

2 травня у вирішальному матчі турніру WTA 1000 в Мадриді Костюк зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої.

Зазначимо, що Марта стала другою представницею України, якій вдалося дійти щонайменше до трьох фіналів на турнірах WTA за один сезон.

Раніше це тричі вдавалося Еліні Світоліній. У 2016 році лідерка українського тенісу мала 3 фінали (1 титул), у 2017 році – 5 фіналів (5 титулів), а у 2018 році – 4 фінали (4 титули).

Нагадаємо, що в півфінальному поєдинку в Мадриді напередодні Костюк обіграла австрійку Анастасію Потапову.