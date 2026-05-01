Тренерка Костюк показала бубнового валета після перемоги Марти у півфіналі в Мадриді: розказуємо, що це означає

Після завершення переможного поєдинку Марти Костюк проти Анастасії Потапової на турнірі в Мадриді тренерка тенісистки Сандра Заневська, посміхаючись, показала своїй підопічній гральну карту – бубнового валета.

Тенісні вболівальники висловлювали різні версії, що цей вчинок мав символізувати.

"Чемпіон" дізнався, що насправді означала карта в руках Заневської.

Марта з чоловіком Георгієм та Сандрою завжди, коли тасують колоду, намагаються вгадати карту, яка лежить згори. Чоловік та тренерка часто вгадують карту, Костюк цього зробити ніколи не вдається.

Напередодні Марта вперше вгадала карту – саме бубнового валета. Заневська припустила, що це на щастя, тому Потапову тенісистка має обіграти. Після матчу Сандра продемонструвала карту як символ перемоги.

Про це написав користувач із ніком insaneteresh у соцмережі Х, посилаючись на інтерв'ю Костюк каналу Sky Sports.

У команді тенісистки нам ексклюзивно підтвердили інформацію.

Нагадаємо, що суперницею Марти Костюк по фіналу турніру в Мадриді стала росіянка Мірра Андрєєва. Вирішальний поєдинок відбудеться 2 травня о 18:00 за київським часом.