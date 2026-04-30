Костюк – Потапова: ексросіянка на шляху до титулу українки. Анонс півфіналу турніру в Мадриді

Марта Костюк знаходиться за два кроки від здобуття найбільшого титулу у своїй кар'єрі. На турнірі серії WTA 1000 у Мадриді вона вийшла у півфінал, в якому 30 квітня зіграє проти ексросіянки, а нині австрійки Анастасії Потапової.

Минулого року до цієї стадії змагань у столиці Іспанії дійшла перша ракетка України Еліна Світоліна, однак поступилася лідерці світового рейтингу, Аріні Сабалєнці. Однак зараз "нейтральна" тенісистка вже вилетіла, тож шанси Костюк на тріумф розцінюються як непогані.

Марта та її успіхи

Не будемо повторюватися щодо прогресу Костюк у поточному сезоні. Цей момент більш детально розписаний в анонсі чвертьфіналу проти Лінди Носкової.

Важливо наступне: після яскравого старту сезону в Брісбені з трьома перемогами над представницями топ-10 світового рейтингу та поразкою у фіналі від Сабалєнки травма на Australian Open не завадила подальшому вдосконаленню гри Марти.

В Індіан-Веллсі та Маямі далі третього кола дійти завадила ще одна незручна потужна суперниця, казахстанка Рибакіна. А ось коли таких опоненток на шляху не опинилося, гра мегаталановитої киянки засяяла новими барвами.

Допоміг тут і досвід Еліни Світоліної. Минулого року на початку ґрунтового сезону вона відверто поїхала за титулом на невеликий турнір WTA 250 у французькому Руані, після чого видала серію якісних виступів у Мадриді, Римі та на Ролан Гаррос.

Марта майже два роки не виступала на рівні "двістіп'ятдесяток", і ось вирішила змінити свій підхід за прикладом більш досвідченої Еліни. Не можна сказати, що Костюк продемонструвала в Руані феєричний теніс, однак другий у кар'єрі трофей зуміла здобути.

Три роки тому чемпіонство на змаганні аналогічної категорії в американському Остіні, попри очікування, ніяк не вплинуло на Марту в позитивному сенсі. Вона залишалася на корті занадто емоційною, не сконцентрованою, що заважало демонструвати якісний теніс.

Наскільки здобутий титул у Франції додав зараз Марті впевненості та стабільності, мав показати турнір у Мадриді.

Костюк, як і всі сіяні, стартувала в столиці Іспанії з другого раунду. Казахстанка Путінцева не стала перепоною для українки, адже їй просто нема чим переграти Марту. Справжнє випробування очікувало на нашу тенісистку в наступному матчі.

П'ята ракетка світу американка Джессіка Пегула знана в першу чергу своєю стабільністю. Саме тією чеснотою, якої часто не вистачає Марті. Проте в уже згаданому Брісбені Костюк віддала іменитій суперниці лише 3 гейми. В Мадриді Пегула зуміла взяти на 2 більше.

Марта швидко зрозуміла, що Джессіка не найкращим чином увійшла в матч, і постійно змушувала її атакувати та помилятися. Для порівняння, в Австралії Костюк проти Пегули сама грала в атаку, і робила це успішно. Тактична підготовка до поєдинків в українки зараз на хорошому рівні, слід відзначити польську тренерку Сандру Заневську.

Те саме варто відзначити, коментуючи наступну перемогу Марти над співвітчизницею Пегули, Кеті Макнеллі. Тенісистки зустрічалися десять днів тому в Руані, і тоді Макнеллі завдяки активній грі забрала перший сет, і тільки після цього Костюк оговталась і перемогла.

У Мадриді українка одразу взяла хід поєдинку під свій контроль і не випустила до останнього розіграшу.

Представниці Чехії Лінді Носковій трохи пощастило дістатися до чвертьфіналу, адже росіянка Самсонова знялася перед матчем третього кола через кишковий вірус, який добряче познущався над тенісистками в Іспанії. А Коко Гофф, змучена тим самим нездужанням, не зуміла довести свою перевагу над чешкою в третьому сеті до перемоги.

Раптовий вечірній холод та вітер у Мадриді ледь не допомогли Носковій у чвертьфіналі проти Костюк. Перший сет більше нагадував тенісні піддавки, однак будь-який фарт має властивість закінчуватись. Марта завдяки вищому класу раніше прийшла до тями, впевнено забрала тай-брейк першої партії, після чого в другій влаштувала справжній майстерклас приголомшеній суперниці, нагодувала її "бубликом" та вийшла у півфінал.

До цієї стадії турніру WTA 1000 Костюк дійшла вдруге в кар'єрі. Два роки тому в Індіан-Веллсі Марта була безжально розгромлена Ігою Швьонтек.

Часи змінилися. Зараз і полька більше не є домінаторкою жіночого Туру, і ті, хто замінили її в топ-3 рейтингу, вже завершили виступи в Мадриді. Сабалєнка (минулорічна чемпіонка), Рибакіна, Гофф (фіналістка-2025), сама Швьонтек уже перейшли в розряд глядачів.

Такого шансу здобути великий трофей у Костюк, якій із жеребом часто не щастило, не було ще ніколи.

Спершу потрібно впоратись у півфіналі з Анастасією Потаповою.

Австрійська росіянка зі статусом "лакі-лузера"

Потаповій – 25, вона на рік старша за Костюк. Українські вболівальники вперше могли дізнатися про цю тенісистку в 2016-му, коли в фіналі юніорського Вімблдона вона обіграла нашу Даяну Ястремську. Після цього Потапова стала першою ракеткою світу серед юніорів.

Однак на дорослому рівні подібних успіхів у росіянки не спостерігалося. Цікаво, що так само, як і в Даяни, найвищою позицією в рейтингу WTA для Анастасії було 21 місце. Марта підіймалася на 5 сходинок вище.

На рахунку Потапової в Турі 3 титули, усі рівня WTA 250. Два з них завойовані на харді в залі (Лінц-2023, Клуж-Напока-2025), є й один ґрунтовий (Стамбул-2022).

У грудні 2025 року тенісистка змінила громадянство з російського на австрійське, очікувано отримавши хвилю хейту на колишній батьківщині.

Повертаючись безпосередньо до тенісу, увагу варто звернути на наступний факт. За тиждень до старту турніру в Мадриді Потапова дійшла до фіналу ґрунтового "п'ятисотника" в Лінці, де поступилася Міррі Андрєєвій. Обидві тенісистки продовжують виступи і в столиці Іспанії.

Однак мадридського успіху Потапової взагалі не повинно було статися. Анастасія програла у фіналі кваліфікації нинішній співвітчизниці Краус і потрапила в основну сітку турніру як "лакі-лузер". Ба більше, Потапова замінила сіяну американку Медісон Кіз, через що мала змогу стартувати в основі одразу з другого кола.

Перемога над китаянкою Чжан Шуай була цілком прогнозованою. Далі суперниці стали значно складнішими.

Латвійку Остапенко Потапова обіграла у трьох сетах. А ось перемога над другою ракеткою світу Рибакіною стала великою сенсацією. Казахстанка непереконливо виглядала на турнірі й два матчі перед цим виграла з серйозними проблемами. Однак поразки однієї з головних фавориток змагань від Потапової все одно не чекали.

У чвертьфіналі Анастасія витратила три партії на перемогу над 34-річною експершою ракеткою світу чешкою Плішковою, яка з осені намагається повернутися на звичний рівень після важкої травми. До Мадрида виходило так собі, тут же ветеранка здивувала багатьох. Могла, до речі, оставити ні з чим і Потапову, відігравши у другому сеті три матч-пойнти, однак на третю партію сил не вистачило.

Як бачимо, на ґрунті Потапова грати вміє, хоч "на папері" її рівень значно нижчий за навички Костюк. Анастасія є типовим продуктом російської школи тенісу. Вона звикла грати в атакувальній манері, має добре поставлену подачу.

Методи боротьби проти таких гравчинь відомі. Треба змушувати їх на корті робити те, що їм не подобається: або захищатися, або спонукати їх атакувати з незручних позицій, форсуючи невимушені помилки.

Очні зустрічі

Костюк і Потапова провели одна з одною чотири поєдинки й наразі спостерігається рівновага 2:2. У 2023-му двічі перемогла тоді ще росіянка. Це сталося в Маямі (ґрунт) та Бірмінгемі (трава). Наступного року в Індіан-Веллсі сильнішою була Марта.

Минулого сезону тенісистки зустрілися в 1/8 фіналу якраз у Мадриді. Костюк без проблем виграла 6:3, 6:2 і пройшла у чвертьфінал, де не зуміла впоратися з Сабалєнкою. На той момент це було найкраще досягнення Марти у столиці Іспанії.

Прогноз букмекерів

Десятиматчева переможна серія Костюк із відсутністю на поточний момент поразок на ґрунті у 2026 році справляє враження на спеціалістів. Марту вважають явною фавориткою майбутнього поєдинку. Коефіцієнт на її успіх складає в середньому 1.40. Перемога Потапової оцінюється в 3.10.

Цифри є закономірними. Великий талант Костюк нарешті починає ширше розкриватися, і суперниць, які явно поступаються їй за класом, українка має проходити. Головне питання: чи вдасться впоратися з хвилюванням, адже Марта стільки поєдинків у кар'єрі програла фактично сама собі.

Зараз ціна перемоги є дуже високою, до того ж фактор "первісної", так би мовити, національності суперниці для відомої своїм патріотизмом українки може зіграти додаткову негативну роль.

Хороша перевірка ментальності, чи не так?

Де дивитися півфінал Костюк – Потапова

Матч між Мартою Костюк та Анастасією Потаповою відбудеться 30 квітня орієнтовно о 22:30 за київським часом. В Україні гру транслюватиме в прямому ефірі канал Setanta Sports Premium з українським коментарем.