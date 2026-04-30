Росіянка Андрєєва вийшла у фінал турніру в Мадриді, де може зустрітися з Костюк

"Нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (8) стала першою фіналісткою серії WTA 1000 в Мадриді, обігравши у півфіналі американку Гейлі Баптист (32).

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(8).

Все йшло до того, що долю кожного з сетів вирішить один брейк Андрєєвої, однак за 5:4 у другій партії росіянці не вдалося подати на матч. Гра перейшла на тай-брейк, на якому Баптист мала 3 сет-пойнти, однак виграти сет не змогла.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Півфінал, 30 квітня

Мірра Андрєєва (-) – Гейлі Баптист (США) 6:4, 7:6(8)

Суперниці зустрічалися вдруге, росіянка не програвала. У вирішальному матчі змагань Андрєєва зіграє проти сильнішої в матчі між Мартою Костюк (23, Україна) та Анастасією Потаповою (56, Австрія), який відбудеться 30 квітня орієнтовно о 22:30 за київським часом.

