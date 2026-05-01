Костюк – про майбутній фінал у Мадриді проти Андрєєвої: З нетерпінням чекаю матчу

Марта Костюк на пресконференції після виходу в фінал на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді розповіла, чого очікує від фіналу проти росіянки Мірри Андрєєвої.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Мій стан трохи хвилеподібний, то краще, то гірше. Очевидно, кінець тижня, тож навряд чи хтось почувається максимально свіжим – і це нормально. Думаю, найважливіше – це те, як ти з цим справляєшся, саме це і робить різницю. Мені здається, сьогодні я впоралася дуже добре, особливо з цим камбеком у третьому сеті, і, по суті, це головне. Те ж саме буде важливо і в суботу", – сказала Костюк.

Марта поточного сезону вже грала з Андрєєвою. У січні в австралійському Брісбені наша тенісистка була сильнішою у двох сетах. Однак той поєдинок проводився на харді, а в Мадриді на кортах грунтове покриття.

" Ми грали в Брісбені, але там були зовсім інші умови й інше покриття. Тоді вийшов дуже складний матч. Але я з нетерпінням чекаю на фінал, тому що, врешті-решт, це фінал. Вона дуже стабільний гравець, потужно б'є, у неї сильна подача. Так що так, із нетерпінням чекаю цього матчу. Не знаю, умови тут зовсім інші".

Нагадаємо, що в півфінальному поєдинку в Мадриді напередодні Костюк обіграла австрійку Анастасію Потапову.