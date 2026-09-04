Світоліна і Костюк проти двох росіянок: анонс матчів українок у третьому колі US Open

На останньому турнірі серії Grand Slam поточного сезону – US Open – ще достатньо далеко до вирішальних матчів, однак для двох перших ракеток України поєдинки третього кола стануть принциповими. Суперницями наших тенісисток будуть так звані "нейтральні" або "безпрапорні" спортсменки.

4 вересня Еліна Світоліна зустрінеться з Анною Калінскою, а Марта Костюк зіграє проти Єкатерини Александрової.

Проаналізуємо, в якій формі перебувають гравчині та хто вийде на корт фаворитками матчів.

Еліна Світоліна – Анна Калінская

Еліна Світоліна, 31 рік, 9 ракетка світу

Перша ракетка України проводить найкращий сезон у кар'єрі після повернення з декрету. У її активі титули на турнірі WTA 250 в Окленді та на "тисячнику" в Римі.

На Australian Open Світоліна дійшла до півфіналу, а на Ролан Гаррос поступилася землячці Марті Костюк у чвертьфіналі. Окрім цього, потрібно виділити фінал у Дубаї та півфінал в Індіан-Веллсі.

Еліна впевнено посідає місце у топ-10 світового рейтингу, а за кількістю очок, набраних у поточному сезоні, йде шостою й має прекрасні шанси потрапити до найкращої вісімки тенісисток, яка в листопаді розіграє трофей Підсумкового турніру.

Оскільки минулий сезон одеситка завершила після поразки в першому колі US Open, до кінця року жодних очок їй захищати не потрібно. Це дає можливість за умови успішних виступів значно піднятись у рейтингу WTA.

Після локальної невдачі з поразкою у першому колі Вімблдона від Дар'ї Снігур Світоліна успішно виступила на турнірі WTA 1000 в Торонто, де дійшла до півфіналу й поступилася лише майбутній переможниці Ізі Швьонтек.

Однак у Канаді одеситка отримала пошкодження ноги, через яке змушена була знятися перед матчем третього кола на наступному "тисячнику" в Цинциннаті. Існували певні побоювання щодо стану Еліни на US Open, але на тижні до старту змагань у Нью-Йорку вона разом із чоловіком Гаелем Монфісом добре виглядала у змішаному парному розряді, де подружжя дісталося до півфіналу.

Еліна Світоліна Getty images

На старті американського мейджору Світоліна менш ніж за годину розгромила аргентинку Сьєрру, продемонструвавши яскравий атакувальний теніс.

Матч другого кола проти австралійки Джойнт несподівано виявився складним. Суперниця навіть змогла взяти другу партію завдяки хорошій глибині плоских ударів, та все ж вищий клас Еліни у третьому сеті дався взнаки.

Анна Калінская, 27 років, 23 ракетка світу

Попри вже не юний вік, в активі Калінскої досі нема перемог на турнірах рівня WTA 250 і вище. Вона досягала лише трьох фіналів, останній з яких – у Вашингтоні – відбувся більше року тому. Найвище в рейтингу "нейтралка" піднімалася ще раніше – у жовтні 2024-го перебувала на 11 позиції.

Поточного сезону найкращими результатами Калінскої є чвертьфінал Ролан Гаррос та така ж стадія "тисячника" в Досі. Разом із тим тенісистка майже не вилітає у перших колах змагань, що й дозволяє їй знаходитися на підступах до двадцятки найсильніших.

На старті US Open-2026 Калінская без особливих проблем обіграла свою співвітчизницю Блінкову, після чого провела трисетовий поєдинок проти непростої китаянки Ван Сіньюй.

Цікаво, що за статистикою Ван мала певну перевагу і за кількістю виграних розіграшів, і за співвідношенням вінерсів до невимушених помилок. Вкотре відзначаємо, що цифри в тенісі далеко не завжди відображають реальні події на корті.

Як і всі представниці російської школи тенісу, за винятком Дар'ї Касаткіної, Калінская полюбляє атакувальний теніс. В її арсеналі є гостра подача та потужні плоскі удари. На відміну від майбутньої суперниці Марти Костюк, ця "нейтралка" діє у більш комбінаційній манері, не намагаючись бити по кожному м'ячу, ніби востаннє в житті.

Світоліній потрібно бути готовою до перестрілок із задньої лінії, в яких необхідно перехоплювати ініціативу, не дозволяючи Калінскій вести свою гру. Захищатися Анна не любить і не особливо вміє – теж відома риса представниць російської школи тенісу.

Очні зустрічі

Світоліна та Калінская за останні два роки провели між собою п'ять поєдинків, чотири з яких виграла наша тенісистка. На харді з трьох матчів два залишилися за Еліною. Однак поточного сезону "нейтралка" здобула перемогу в лютому в Досі. Натомість на берлінській траві у червні Світоліна влаштувала такий розгром суперниці, що за два гейми до поразки та просто знялася.

Як бачимо, тенісистки прекрасно знають манеру гри одна одної та розуміють, до чого готуватися.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають беззаперечною фавориткою поєдинку Еліну Світоліну. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.38. Цифра на успіх Калінскої набагато вища – 3.14.

З одного боку, різниця в класі тенісисток очевидна, з іншого – Мая Джойнт, яка напередодні намагалася грати проти українки у схожому стилі з Калінскою, доставила Еліні багато проблем. А "нейтралка" сильніша за австралійку.

Зі зрозумілих причин, матч буде принциповим, і багато вирішить фактор холодної голови та здорового глузду. З цим у Світоліної зазвичай усе в порядку.

Марта Костюк – Єкатерина Александрова

Марта Костюк, 24 роки, 11 ракетка світу

Сезон другої ракетки України є абсолютно найкращим у її кар'єрі. Киянка вже здобула два титули WTA – вдвічі більше, ніж за всю попередню кар'єру. До перемоги на турнірі категорії WTA 250 у Руані Костюк додала трофей на "тисячнику" в Мадриді, ставши лише другою українкою в історії після Еліни Світоліної, якій вдавалося підкорювати змагання такого рівня.

Прямо зараз Марта знаходиться на серії з двох поспіль виходів у півфінали турнірів Grand Slam. На Ролан Гаррос і Вімблдоні тенісистці не вистачило холоднокровності та внутрішнього спокою для досягнення як мінімум фіналів.

Ці результати привели Костюк на межу дебютного входження до топ-10 світового рейтингу, а у Чемпіонській гонці Марта перебуває на дев'ятій позиції й претендує на потрапляння до найкращої вісімки тенісисток, яка у листопаді зіграє на Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі.

Досягнення тенісистки могли бути серйознішими, однак дві травми протягом сезону змусили Костюк пропустити більше двох місяців змагального часу. Зараз спортсменка має невеликі проблеми з правим зап'ястям, але підкреслює, що обійшлося без серйозного пошкодження.

Марта Костюк Getty images

Перед US Open Марта дійшла до 1/8 фіналу в Торонто та до чвертьфіналу в Цинциннаті, де поступилася майбутнім переможницям турнірів, відповідно, Ізі Швьонтек та Коко Гофф. Таким чином, серія українки з поразок виключно майбутнім чемпіонкам з урахуванням Ролан Гаррос та Вімблдона триває уже протягом чотирьох змагань.

У Нью-Йорку Костюк провела два поєдинки. У першому колі легко розібралася з австралійкою Сторм Гантер, а у другому переграла чемпіонку US Open-2017 американку Слоан Стівенс. Екстретя ракетка світу ледь не переломила хід боротьби в другій партії й навіть мала сет-пойнт, однак Марта вчасно додала й завершила матч у двох сетах.

Якщо у першій грі найбільш проблемний у Костюк відсоток влучання першої подачі вселяв оптимізм – 66%, то у другій він впав до більш звичних 55%.

Єкатерина Александрова, 31 рік, 19 ракетка світу

Александрова у своєму віці має лише 5 титулів, причому 4 з них – рівня WTA 250. У фіналі єдиного "п'ятисотника" вона у лютому минулого року обіграла українку Даяну Ястремську.

Минулий сезон загалом став найуспішнішим у кар'єрі "нейтралки". Завдяки трьом виходам у фінал змагань серії WTA 250 у другій половині року Александрова дебютувала на десятій сходинці світового рейтингу.

2026-й загалом не назвати вдалим для тенісистки. До початку північноамериканських хардових турнірів у її активі значився лише лютневий фінал в Абу-Дабі.

Зате на "тисячнику" в Торонто Александрова виграла три поспіль поєдинки, в тому числі, перемогла в трьох сетах першу ракетку світу, настільки ж "нейтральну", як і вона сама, Аріну Сабалєнку.

У чвертьфіналі Єкатерина зустрілася з Еліною Світоліною, і українка після програного першого сету підтвердила статус винищувачки росіянок, розгромивши суперницю у двох наступних партіях.

На US Open Александрова стартувала з напрочуд легкої перемоги над американкою Кесслер. У другому колі результатом достатньо якісного за рівнем тенісу поєдинку став трисетовий успіх у грі з австралійкою Біррелл.

Якщо про Калінскую ми казали як про тенісистку атакувального стилю, то Александрова грає в ультраатакувальній манері. Дуже схоже на те, що демонструє на корті наша Даяна Ястремська, тільки зі значно небезпечнішою подачею.

Затяжних перестрілок із задньої лінії в матчах за участю Александрової багато не буває. Майже кожне очко розігрується за лічену кількість ударів. Це важливо пам'ятати Костюк, адже нерідко українка вдається до коротких ударів із сильним обертанням та високими відскоками. Абсолютно всі такі м'ячі будуть із гарматною швидкістю повертатися на її бік корту. Допускати цього не можна.

Найкращий рецепт гри проти таких, як Александрова – змушувати її або захищатися, або атакувати з незручних позицій. Першого вона толком не вміє, а друге призводитиме до великої кількості невимушених помилок.

Очні зустрічі

Костюк і Александрова між собою провели два поєдинки. Вони датовані 2021-м та 2022-м роком і обидва виграла "нейтралка". Статистика, звичайно, річ захоплююча, але жодних висновків від настільки давніх зустрічей робити не варто.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають шанси Костюк на перемогу дуже високими. Успіх українки оцінюється коефіцієнтом 1.35, "нейтралки" – 3.33. Тобто, Марта є навіть більшою фавориткою проти Александрової, ніж Еліна – з Калінскою.

Цікава точка зору, яку не будемо коментувати, зауважимо лише, що за стилем гри Александрова – не найприємніша суперниця для Костюк. З іншого боку, Марта за останні місяці програвала лише майбутнім чемпіонкам, а Єкатерина навряд сподівається виграти US Open навіть у найсміливіших мріях.

Де дивитися онлайн матчі третього кола US Open

Марта Костюк зіграє проти Єкатерини Александрової 4 серпня о 18:00 за київським часом першим запуском на корті Grandstand.

Еліна Світоліна протистоятиме Анні Калінскій, коли в Україні через різницю в часі з Нью-Йорком уже настане новий день, 5 вересня. Матч розпочнеться орієнтовно о 04:00 четвертим запуском на корті Louis Armstrong Stadium, після чоловічого поєдинку Вашеро – Тіафо.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.