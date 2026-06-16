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Світоліна розгромила росіянку в першому колі турніру в Берліні

Станіслав Матусевич — 16 червня 2026, 17:30
Світоліна розгромила росіянку в першому колі турніру в Берліні
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) не залишила шансів "нейтральній" Анні Калінскій (20) у першому колі турніру серії WTA 500 у Берліні.

Матч тривав лише 43 хвилини і завершився за рахунку 6:1, 4:1, коли Калінская відмовилася продовжувати боротьбу.

За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.

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Перше коло, 16 червня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 6:1, 4:1, відмова Калінскої

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти німкені українського походження Єви Лис (80).

Нагадаємо, що інша наша тенісистка, Ангеліна Калініна (71), в Берліні не зуміла пройти кваліфікацію.

WTA Еліна Світоліна Анна Калінская

Еліна Світоліна

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