Світоліна розгромила росіянку в першому колі турніру в Берліні
Еліна Світоліна
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Перша ракетка України Еліна Світоліна (8) не залишила шансів "нейтральній" Анні Калінскій (20) у першому колі турніру серії WTA 500 у Берліні.
Матч тривав лише 43 хвилини і завершився за рахунку 6:1, 4:1, коли Калінская відмовилася продовжувати боротьбу.
За матч Світоліна 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.
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Перше коло, 16 червня
Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская (-) 6:1, 4:1, відмова Калінскої
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти німкені українського походження Єви Лис (80).
Нагадаємо, що інша наша тенісистка, Ангеліна Калініна (71), в Берліні не зуміла пройти кваліфікацію.