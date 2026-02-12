Жахлива ганьба МОК, друге золото Карлссон і Лоллобріджиди: підсумки Олімпіади за 12 лютого

День 12 лютого на зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, на жаль, найперше запам'ятався не спортивними змаганнями. Абсолютно ганебний вчинок МОК із дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолома пам'яті" з фотографіями вбитих Росією українських спортсменів затьмарив усе.

Владислав Гераскевич

Неможливо зрозуміти, яким чином фото загиблих могли порушити правило 50 Олімпійської хартії МОК, яке забороняє політичну, релігіозну та расову агітацію та пропаганду. Гераскевич виявив стійкість і не поступився своїми принципами в угоду замшелому буквоїдству МОК. Можливо, ситуація ще гірша, і справа не в занадто прискіпливій увазі чиновників від спорту до дрібниць.

Навряд чи хтось сильно здивується, якщо раптом спливе правда про політичну мотивованість Міжнародного олімпійського комітету та його очільниці Кірсті Ковентрі. Світом правлять гроші, і олімпійське гасло барона П'єра де Кубертена для багатьох давно перетворилося на анахронізм.

Владислава підтримали спортсмени з усього світу. Київське Динамо, донецький Шахтар, львівські Карпати та УАФ висловили солідарність із діями українського скелетоніста. Не залишились осторонь уславлені боксери Володимир Кличко та Олександр Усик. Цілий ряд чинних та екстенісистів надіслали слова підтримки та подяки Гераскевичу.

Колеги-скелетоністи: дворазова олімпійська чемпіонка з Британії Ліззі Ярнольд та данець Расмус Йохансен наголосили на неправомірності дій МОК та заявили, що українець мав повне право брати участь в Олімпіаді 2026.

Президент України Володимир Зеленський нагородив мужнього спортсмена орденом Свободи, а український бізнес виплатить Владиславу кількамільйонну грошову премію.

Сам Гераскевич на медіазустрічі з журналістами теж висловив нерозуміння ситуації зі своєю дискваліфікацією й уже подав апеляцію у Міжнародний арбітражний суд (CAS).

"У житті є набагато важливіші речі за перемоги та медалі", – заявив спортсмен після дискваліфікації.

За відсутності Владислава після перших двох спроб у змаганнях скелетоністів лідерство з рекордом траси захопив британець Метт Вестон. Та хіба це має серйозне значення?

Все ж перейдемо до безпосередньо спортивних змагань шостого дня Олімпійських ігор.

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне завоювала "золото" на домашній трасі у супергіганті. Для 35-річної спортсменки це перша медаль найвищого гатунку на Олімпіадах, хоч вона вже мала раніше "срібло" та дві "бронзи".

Федеріка Бріньоне

Другу позицію посіла француженка Романа Мірадолі, третьою стала австрійка Корнелія Хюттер. Єдина представниця України Анастасія Шепіленко до фінішу дістатися не змогла.

Гірськолижний спорт. Жінки, супергігант

Федеріка Бріньоне (Італія) – 1:23.41 Романа Мірадолі (Франція) – +0.41 Корнелія Хюттер (Австрія) – +0.52

У змаганнях чоловіків-фрістайлістів у дисципліні могул чемпіоном став австралієць Купер Вудс. Це його перша нагорода Олімпіад.

Купер Вудс

Срібним призером став канадець Мікаель Кінгсбері, який уже вчетверте піднявся на олімпійський п'єдестал пошани й має у своєму активі одне "золото". Цікаво, що Вудс та Кінгсбері набрали абсолютно ідентичну суму балів, і австралієць став першим за додатковим показником, а саме – більш високою оцінкою за проходження поворотів.

"Бронзу" отримав японець Хорісіма Ікума.

Фрістайл. Чоловіки, могул

Купер Вудс (Австралія) – 83.71 Мікаель Кінгсбері (Канада) – 83.71 Хорісіма Ікума (Японія) – 83.44

Черговим тріумфом шведок завершилася гонка на 10 кілометрів із роздільним стартом у лижниць. Як і у скіатлоні, "золото" з величезною перевагою виборола Фріда Карлссон, а Ебба Андерссон знову посіла другу позицію. Американка Джессіка Діггінс, що виходила на старт із переломом ребра, зуміла вибороти бронзову нагороду.

Фріда Карлссон

Україну в цій гонці представляли 4 спортсменки: Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко. Вони посіли 65, 67, 69 і 76 місця відповідно серед 110 учасниць.

Лижні гонки. Жінки, роздільний старт, 10 км, вільний стиль

Фріда Карлссон (Швеція) – 22:49.2 Ебба Андерссон (Швеція) – +46.6 Джессіка Діггінс (США) – +49.7

Австрієць Алессандро Геммерле захистив свій пекінський титул у чоловічому сноуборд-кросі. У фінальному заїзді він випередив лідера Кубку світу канадця Еліота Грондена. На третю сходинку п'єдесталу пошани піднявся ще один австрієць, Якоб Дузек.

Сноуборд. Чоловіки, крос

Алессандро Геммерле (Австрія) Еліот Гронден (Канада) Якоб Дузек (Австрія)

35-річна італійська ковзанярка Франческа Лоллобріджида здобула свою другу золоту медаль на домашніх Іграх. Після перемоги на дистанції 3000 метрів дальня родичка відомої акторки стала чемпіонкою й на 5000 м. Зазначимо, що у Пекіні Франческа також мала дві нагороди: срібну та бронзову.

Франческа Лоллобріджида

Попри довгу дистанцію, часова різниця між медалістками виявилася мінімальною. Представниця Нідерландів Мерел Конейн програла Лоллобріджиді лише одну десяту секунди, а бронзова призерка, норвежка Рагне Віклунд – 17 сотих.

П'ята дисципліна Ігор у ковзанярському спорті обійшлася без олімпійського рекорду. Попередні чотири дистанції неодмінно приносили рекорди головних змагань чотириріччя.

Ковзанярський спорт. Жінки, 5000 м

Франческа Лоллобріджида (Італія) – 6:46.17 Мерел Конейн (Нідерланди) – +0.10 Рагне Віклунд (Норвегія) – +0.17

В командній естафеті з санного спорту перемогу здобули головні фаворити, збірна Німеччини. Команда Австрії посіла друге місце, господарі змагань італійці – третє.

Андрій Мандзій

Збірна України у складі Юліанни Туницької, чоловічого дуету Ігор Гой/Назарій Качмар, Андрія Мандзія та жіночої пари Олена Стецьків/Олександра Мох стала шостою. Відставання від переможця склало дуже солідні чотири з половиною секунди. Для порівняння, трійка призерів умістилася в 0,9 секунди.

Санний спорт. Командна естафета

Німеччина – 3:41.672 Австрія – +0.542 Італія – +0.849

Змагання сноубордисток у хафпайпі (дисципліна у фристайлі, в якій спортсмен виконує трюки на U-подібній конструкції, створеній з щільно утрамбованого снігу) виграла корейська спортсменка Чой Гаон. За рахунок блискучої третьої спроби вона випередила дворазову олімпійську чемпіонку Хлою Кім із США.

Чой Гаон

Бронзову медаль завоювала Міцукі Оно з Японії.

Сноуборд. Жінки, хафпайп

Чой Гаон (Корея) – 82.30 Хлоя Кім (США) – 88.00 Міцукі Оно (Японія) – 85.00

Останніми 12 лютого розіграли два комплекти медалей майстри шорт-треку. У жінок переможницею на дистанції 500 метрів стала чемпіонка Пекіна-2022 в естафеті нідерландка Ксандра Велзебур. У півфіналі вона до того ж встановила світовий рекорд, пробігши дистанцію за 41,399.

Ксандра Велзебур

35-річна італійка Аріанна Фонтана, яка двома днями раніше встановила епічний рекорд, завоювавши медалі на шести Олімпіадах поспіль, здобула свою 13 нагороду. Цього разу срібного гатунку. "Бронза" в активі канадійки Кортні Саро.

Шорт-трек. Жінки, 500 м

Ксандра Велзебур (Нідерланди) – 41.609 Аріанна Фонтана (Італія) – +0.685 Кортні Саро (Канада) – +0.818

Чоловіки змагалися на вдвічі довшій дистанції. Золота медаль також відправилася до Нідерландів. Її завоював 24-річний нідерландець Єнс ван'т Ваут, для якого це перша в кар'єрі олімпійська нагорода. "Срібло" здобув представник Китаю Сунь Лун, а "бронзу" – Лім Чжонун з Кореї.

Шорт-трек. Чоловіки, 1000 м

Єнс ван'т Ваут (Нідерланди) – 1:24.537 Сунь Лун (Китай) – +0.028 Лім Чжонун (Корея) – +0.074

Медальний залік

У неофіційному медальному заліку збірна Норвегії зберігає лідерство, маючи у своєму активі 7 золотих, 2 срібні та 5 бронзових нагород.

Другими йдуть господарі Олімпіади італійці з шістьма нагородами найвищого гатунку. Вони мають найбільше медалей серед усіх країн – 17 (6-3-8). Американці посідають третю позицію (4-7-3).

13 лютого, у сьомий день Олімпійських ігор, буде розіграно 7 комплектів нагород.