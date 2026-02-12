Українська сторона подала апеляцію в CAS через дискваліфікацію Гераскевича: суд прийняв її до розгляду

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну скаргу на рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

Про це на своєму акаунті в Telegram повідомив колишній в.о. президента Федерації легкої атлетики України та спортивний юрист Євген Пронін.

"Зі мною звʼязався суд. Всі документи офіційно прийняті, арбітр призначений, справа стартанула. Я ще ніколи так швидко не подавав заяву в CAS з усіма додатками. На все про все було півтори години", – повідомив Пронін.

Нагадаємо, що раніше МОК заборонив 27-річному скелетоністу використовувати його "шолом памʼяті", на якому зображені фото понад 20 загиблих українських спортсменів, яких вбили росіяни. Гераскевич виходив у ньому на три тренувальні сесії, попри заборону, але до офіційних змагань його так і не допустили.