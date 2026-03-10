Чалик – про Олімпіаду-2026: Маленький, але досвід я все ж отримала

Українська біатлоністка Дарина Чалик поділилася враженнями від виступу на зимових Олімпійських іграх 2026, які нещодавно завершилися в Італії.

Слова 24-річної спортсменки цитує biathlon.com.ua.

Чалик здобула неоціненний досвід виступів на таких великих змаганнях, відмітивши певну різницю між Олімпіадою та Кубком світу.

"Взагалі атмосфера дуже класна на Олімпіаді і одночасно хвилююча. Старти відрізняються, мабуть, тільки більшою відповідальністю, а так все, як і на Кубку світу. Перед першою індивідуальною гонкою хвилювання було дуже велике. Мабуть, через це і не вийшло показати гарний результат. Вже коли бігла естафету, то морально було набагато легше та й хвилювання менше було. Тому думаю, що маленький, але досвід я все ж отримала", – розповіла Чалик.

Нагадаємо, що Іграх-2026 Дарина Чалик взяла участь у двох гонках: в індивідуальній посіла 61 місце, а у жіночій естафеті разом з Джимою, Дмитренко та Меркушиною зайняла 9 місце.